В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Ивайло Аспарухов от София.

Ивайло започна играта си с кутия номер 22, но още с първата оферта на Банкера я размени за номер 1. Вярвайки в новата си кутия, той отказа следващите оферти от 2000 лв. и 2500 лв. Беше разкрил почти всички големи суми, но все още в неотворените кутии имаше 15 000 лв. Три пъти подред, Банкера предложи на Ивайло да смени кутията си, но той остана с номер 1 до финала. Там останаха и 15 000 лв., а срещу тях имаше също добра сума – 7500 лв. Ивайло беше дошъл да играе с кауза и последната оферта, която получи за 10 500 лв. му бе достатъчна да я осъществи. Затова прие офертата, но в кутия 1 се оказаха 15 000 лв. Ивайло можеше да спечели повече, ако беше рискувал до края, но той не си тръгва от „Сделка или не“ разочарован, а с цели 10 500 лв., с които да сбъдне своите желания.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова