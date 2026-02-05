В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Калина Иванова от София.

Калина започна играта с кутия номер 10. Тя имаше възможност да я смени с първата оферта, но не се възползва и остана с нея до финала, тъй като не получи друга оферта за смяна. Паричните предложения на Банкера започнаха от 1800 лв., покачиха се до 3000 лв. и паднаха до 800 лв. в средата на играта. Калина не прие нито една от тях, но играта я доведе до труден избор. В последните две кутии останаха 0,01 лв. и 15 000 лв., а тя трябваше да реши дали да рискува и да играе за голямата сума или да приеме офертата от 4000 лв. Избра да продаде кутията си и сключи сделка с Банкера, решение което се оказа най-полезният ѝ ход. В кутия номер 10, която продаде за 4000 лв. имаше едва 0,01 лв. Калина успя да надхитри Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ не само с отлична печалба, но и с удовлетворението от една смела и добре изиграна игра.

