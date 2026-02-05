Броени дни до големия финал на „Вече играеш… Стоичков“, а всеки четвъртък в „На кафе“ в специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“, Елизабет Методиева и Валери Божинов ни срещат с различни и интересни личности. Днес водещите разговарят с братя Аргирови и част от журито.

Зрителите вече тръпнат в очакване на избора на участника, който ще изиграе ролята на живота си – тази на Христо Стоичков. Финалистите са ясни, а събитието ще се случи точно на рождения ден на голмайстора. В риалитито участниците имат не лека задача, но такава бе и за журито.

Трудно ли бе на журито да изберат финалистите за ролята?

„Много, даже болезнено. Ако питах сърцето си, бих ги взела всичките. Добре, че не съм режисьор. За мен Христо е приятел с голямо сърце и голям дух. Хубаво е да ти е приятел – отварят се много врати и много проблеми изчезват“, признава актрисата Аня Пенчева.

„Имитацията е нещо, което използваш на стендъп комеди или други платформи. За да изиграеш някой, трябва да влезеш дълбоко в него. Актьорската игра е сложно нещо и малко хора си дават сметка, че една шепа са хората, които са известни от 50-те години до ден днешен. Те не са известни само, защото ги гледаме на екран, а защото съумяват да направят нещо, с което да развълнуват целия свят. Това е, което търсим за Христо“, разяснява избора на актьор, който да изиграе легендата на българския футбол, режисьорът на филма Мартин Макариев.

„С момчетата, които искат ролята, вече сме един отбор. Най-жестокият човек от нас – режисьорът, трябва да произнесе присъдата. Ние се целим в този период, в който той получи Златната топка. Има по-късен и сегашен Стоичков. Объркани сме и се пораждат съмнения, защото в този период, края на 80-те и началото на 90-те, хората имат най-малка представа за него. Това поражда противоречия дали ще изберем най-точния човек. Чертата на боец на Христо Стоичков я знаят всички. Не знаят, че той винаги е в центъра на събитията“, разказва най-близкият приятел на Христо Стоичков Владимир Памуков.

С какво не би направил компромис режисьорът при създаването на филма?

„С това да постигнем нужното ниво, което да отговори на успехите на Христо. Преди години се засякохме с него, жена му и един американски продуцент на едно летище и говорихме за предстоящия филм. Христо каза, че очаква от филма да вдигнем златата статуетка, както той е направил. Това е неговото очакване и затова вземам бутонките и почвам да тичам. Натам ще се стремим“, разказва повече за предизвикателството, което го очаква режисьорът.

Братя Аргирови са големи приятели на легендата и с по една дума го определят като „велик“ и „невероятен“. Валери Божинов допълва с „феноменален“.

„Той прави всичко с голямо желание и голямо сърце, затова той е на мястото си и на сцената като певец, и на терена като творец. Голямо удоволствие е да пеем с него, защото той излъчва енергия, която заразява. Неговата амбиция е невероятна и ти също искаш да си по-добър“, говорят за приятелството си с голмайстора братя Аргирови.

Братята артисти разказват, че издателите на тяхната книга, издават книгата и на Христо Стоичков. Подхвърлят им идеята да направят една съвместна песен и тъй като футболистът винаги е готов за предизвикателство, се съгласява на момента. Категоричен е, че за Тони Димитрова е готов и в огъня да влезе. Те са искрени хора, които никога не си замълчават.

Предстои да излезе една нова песен, написана от композитора Стефан Димитров по текст на Маргарита Петкова. Песента е в ритъм 9/8, което е българско хоро. Изпълнителите я показват на Христо и той веднага се съгласява да я изпълни с тях. За създаването на песента се присъединяват още големи музиканти като оркестър „Канарите“, Тони Димитрова, Дони и Стефан Димитров.

Не пропускайте големия финал на „Вече играеш… Стоичков“ тази неделя от 20.00 ч. само по NOVA

Редактор: Райна Аврамова