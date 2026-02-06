В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Валя Костова от София.

Валя излезе с кутия номер 6. Тя смело отказа оферти от 2500 лв., 3000 лв. и 2000 лв., а след това размени кутията си за номер 22. Веднага отвори кутия 6 и откри в нея 100 лв. Но не ѝ останаха много възможности за по-голяма печалба. В последните три кутии имаше 0,10 лв., 0,50 лв. и 7500 лв. Банкерът предложи оферта от 499 лв., която се стори разумна на Валя и тя я прие. На финала стана ясно, че е взела правилното решение. В нейната кутия се криеха едва 0,10 лв. Валя си тръгна от „Сделка или не“ с увереността, че е направила най-добрият избор за себе си и с удовлетворението от една премерена и успешно изиграна игра.

Редактор: Райна Аврамова