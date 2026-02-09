В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Ирина Кожухарова от София.

Ирина започна играта си с кутия номер 3. Тя не получи възможност за смяна, но имаше много изкушаващи парични оферти. Първата от тях бе за 3300 лв., след което Банкерът покачи на 3800 лв. и 4000 лв. Играта й се развиваше повече от добре. Една след друга, тя отстрани малките суми, а 100 000 лв. все още бяха в неразкритите кутии. Това я накара да откаже оферта от 5000 лв. и дори 7000 лв., когато ѝ останаха само три кутии. Ирина смело продължи към финала, където в последните две кутии имаше 2500 лв. и 100 000 лв. Най-голямата печалба бе все по-близо, но тогава Банкерът предложи на Ирина оферта от 15 000 лв. Преценявайки риска, тя реши да приеме сделката и това се оказа най-доброто решение за нея. В кутията си откри 2500 лв., които продаде на Банкера за цели 15 000 лв. Ирина изигра играта си по най-добрият начин и си тръгва от „Сделка или не“ щастлива от победата и добрата печалба.

От днес стартира новият сезон на шоуто, в който участниците отново ще се изправят срещу предизвикателствата на Банкера, водени от желанието за победа и голямата печалба. Емоции до последната кутия, смели решения и трудни избори. Всичко това ще гледаме всяка делнична вечер от 18:00 ч.

Кой ще е първият късметлия, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – не пропускайте „Сделка или не“ тази вечер по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова