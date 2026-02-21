-
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск срещу компания отдаваща коли под наем. Оплакването е за неправомерно удържан депозит под предлог, че в автомобила е било пушено.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
