Една трагедия, много версии. Какво не знаем за случая Петрохан – Околчица? Специално: разследващият журналист Слави Ангелов.

Правосъдие в куфар. След обрата по делото за жестокото убийство, говори братът на Евгения.

4 години по-късно. Войната, която отне животи и създаде герои. Посланикът на Украйна Олеся Илашчук.

Неговите 59 правила в живота. Създателят на тоталния телевизионен хит „Като две капки вода“ Магърдич Харваджиян.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Райна Аврамова