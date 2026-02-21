Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Една трагедия, много версии. Какво не знаем за случая Петрохан – Околчица? Специално: разследващият журналист Слави Ангелов.
Правосъдие в куфар. След обрата по делото за жестокото убийство, говори братът на Евгения.
4 години по-късно. Войната, която отне животи и създаде герои. Посланикът на Украйна Олеся Илашчук.
Неговите 59 правила в живота. Създателят на тоталния телевизионен хит „Като две капки вода“ Магърдич Харваджиян.
Редактор: Райна Аврамова
