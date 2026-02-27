В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на баща, който иска да събере разбитото си семейство. Ответницата заяви, че ищецэт е наркоман и педофил, който е лежал в затвора. Той пък я упрекна в проституция зад граница.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова