Флора от Hell’s Kitchen: Приемам отпадането си тежко, но не се отказвам от кухнята! (ВИДЕО)
"Съдебен спор" заради ремонт на таксиметров автомобил
Герасимови срещу Хайдутките в "Семейни войни"
Емоционална игра в "Сделка или не"
Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen
„Пресечна точка”: За недоверието в правосъдната система и за битовите сметки
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на баща, който иска да събере разбитото си семейство. Ответницата заяви, че ищецэт е наркоман и педофил, който е лежал в затвора. Той пък я упрекна в проституция зад граница.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
