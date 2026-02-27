В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск срещу автомонтьор, който цели десет месеца не е започнал ремонта на поверения му таксиметров автомобил.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова