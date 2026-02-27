Подкрепа, която идва в решителен момент. Протегната ръка, с която един народ помага на друг да възвърне свободата си и да създаде отново своя държава. В навечерието на 3 март в „Темата на NOVA” журналистът и водещ Николай Дойнов и операторът Росен Илиев тръгват по следите на стотиците доброволци от финландската гвардия, които изиграват важна роля в кулминационните битки от Руско-турската освободителна война през 1877–1878 година.

Наред с българските опълченци, с руснаците, украинците, черногорците, сърбите и румънците – финландците се отзовават в ключов момент – в разгара на Плевенската обсада. Участието им в Освободителната война не е толкова многобройно и обикновено се представя като част от големия разказ за военната кампания на Балканите. Според историците, обаче, в решаващите боеве финландската гвардия успява да наклони везните в полза на руската армия.

Екипът на NOVA ще заведе зрителите на местата, които все още носят спомени за битките, но и за хората, сражавали се далеч от родината си. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Финландската гвардия“ в „Темата на NOVA“ на 28 февруари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.