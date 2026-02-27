-
„Събуди се“ с Андрей Арнаудов, дует „Ритон“, Чикагото и Дънди
„На кафе“ с Анелия, Алек Алексиев и Симона от „Като две капки вода“
„Пресечна точка”: За битовите сметки и ограничаването на неправителствените организации
„Финландската гвардия“ в „Темата на NOVA”
„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско
Флора от Hell’s Kitchen: Приемам отпадането си тежко, но не се отказвам от кухнята! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Колко ветровито е в МВР? Ексклузивно: министърът на вътрешните работи Емил Дечев.
За рокадите и подготовката за вота. Как ще изглежда политическата карта на страната след изборите? Иван Демерджиев.
Той беше премиер на България в едни от най-трудните години за демокрацията. Филип Димитров.
Мексико е в улична война след смъртта на престъпния бос El Mencho. Специално: Пабло Фери – автор на книгата „Наркоамерика“.
Той е един от най-ярките звезди на футбола. Но готов ли е да влезе в политиката? Димитър Бербатов пред Лора Крумова.
Колко тежка е короната на Сезона-Слънце? AZIS влиза в студиото.
Редактор: Боряна Димитрова
