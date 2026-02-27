Колко ветровито е в МВР? Ексклузивно: министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

За рокадите и подготовката за вота. Как ще изглежда политическата карта на страната след изборите? Иван Демерджиев.

Той беше премиер на България в едни от най-трудните години за демокрацията. Филип Димитров.

Мексико е в улична война след смъртта на престъпния бос El Mencho. Специално: Пабло Фери – автор на книгата „Наркоамерика“.

Той е един от най-ярките звезди на футбола. Но готов ли е да влезе в политиката? Димитър Бербатов пред Лора Крумова.

Колко тежка е короната на Сезона-Слънце? AZIS влиза в студиото.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова