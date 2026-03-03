На 12 юни 2026 г. от 20:00 ч. площадът пред Храм-паметник „Александър Невски“ ще бъде домакин на най-мащабния проект в историята на БГ Радио – концерт с национален заряд и впечатляващ творчески размах, посветен на 25 години САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА.

Концертът „25 ГОДИНИ БГ РАДИО. 25 ГОДИНИ САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА“ отразява силата на българската музика в национално измерение– вечер, в която една медия не просто отбелязва своята история, а заявява своята роля в изграждането на съвременната българска музикална култура. В продължение на 25 години БГ Радио задава посока, създава сцена за българските артисти и утвърждава водещата платформа за съвременна българска музика. Влиянието на медията надхвърля ефира – то се разчита в тенденциите, в увереността на новите проекти и в избора на поколения слушатели, за които българската музика е естествена част от тяхната идентичност и бъдеще.

„Тази година екипът насочва цялата си енергия към мащабен концертен спектакъл – среща на най-обичаните песни с тяхната публика в пространство, достойно за историята на БГ Радио“, разкри генералният директор на БГ Радио Николай Янчовичин.

Креативен директор на концерта „25 ГОДИНИ БГ РАДИО. 25 ГОДИНИ САМО БЪЛГАРСКА МУЗИКА“ е Марвин Дайтман – дългогодишен креативен директор на Годишните Музикални Награди на БГ Радио и международни продукции като Евровизия. Дайтман е работил с артисти от ранга на Мадона и Роби Уилямс. Съвместно с БГ Радио и международен екип той развива сценична концепция със съвременна визия, технологично измерение и продукционни стандарти на най-високо световно ниво.

БГ Радио изразява своята признателност към NOVA за дългогодишното стратегическо партньорство и споделената визия през годините. Радваме се, че NOVA застава като генерален медиен партньор на концерта и ще бъде част от създаването на вечер с национален отзвук.

Благодарности към Столичната община за доверието, подкрепата и партньорството в реализирането на това значимо културно събитие в сърцето на столицата. Подкрепата на града превръща концерта в празник не само за слушателите на БГ Радио, а за цялата страна и за сънародниците ни по света, привлечени обратно към дома от силата на българската музика и култура.

Билетите за най-значимото музикално преживяване на 2026 година, вече са в продажба в мрежата на kupibileti.bg.

Редактор: Райна Аврамова