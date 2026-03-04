На 20 април за 17-ти пореден път ще се състои Официалната Церемония за връчване на най-престижния и чакан приз за млади творци в България – Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев". И тази година битката за голямата награда, носеща името на незабравимия театрален режисьор ще бъде повече от оспорвана заради силните кандидатури, ярки постижения и впечатляващи успехи на всеки един от петимата номинирани за мечтаната статуетка. Победителят ще получи прекрасната 3 кг. бронзова статуетка на Кольо Карамфилов и 5000 евро. Ето кои са изумителните пет млади творци, победители в различните области на изкуството и съответно номинирани за голямата Награда за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев"2026. Те са различни, забележителни, оригинални и за нас е удоволствие да ви ги представим (по азбучен ред):

АНАСТАСИЯ СТОЕВА - Победител в категория „Мултиталант“

Поет, критик, дизайнер, илюстратор, режисьор и аниматор на късометражни анимационни проекти. Участва в международни поетически форуми, сред които Световния поетичен фестивал Патра, Гърция, „Софийските метафори“, „Актьори срещу поети“. Автор и илюстратор на стихосбирката „Неизвършени престъпления“ с която печели наградата за дебют на 10-ия национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов“ през 2024-та. Публикува в периодични издания като Ninth Letter, Interpret, Литературен вестник, списание „Кино“, Cineuropa, Zippy Frames, Eye For Film … Анастасия е в младежкото жури на FIPRESCI на Варшавския филмов фестивал 2024 г , както и част от Berlinale Talents в Сараево и Берлин. През 2025 година участва в ежегодната изложба на фондация Multi Culti “The Sofianer.

ВИКТОР ТЕОДОСИЕВ - Победител в категория "Музика"

Роден в София в семейството на музиканти, Виктор е трето поколение валдхорнист. През 2025г. е удостоен с престижната награда „YAMAHA GLOBAL PRIZE“. Носител е на наградите „Млад музикант на годината“ в класацията на БНР , „Кристална лира“ за млад изпълнител, както и на впечатляващ брой международни отличия от Япония, САЩ, Франция, Великобритания и Северна Македония. През 2023 г. е избран за първи валдхорнист на Младежкия КонцертГЕБАУоркестър – Амстердам. Виктор е водач на валдхорновата група на водещия в световен мащаб младежки оркестър „Густав Малер“, с диригенти Кирил Петренко – главен диригент на Берлинската филхармония и Манфред Хонек – главен диригент на Симфоничния оркестър на Питсбърг. Виктор е и първи валдхорнист на Симфоничния оркестър на БНР. Изявява се като солист на водещи оркестри в България и в чужбина.

ГРИНГО - БОГДАН ГРИГОРОВ - Победител в категория "Актьорско майсторство"

Завършва НАТФИЗ в класа на Пламен Марков, след което играе водещи роли в "Комедия за тенори" ,"Метаморфози" и "Януари" в драматичен театър Благоевград. Следва ролята на Исус в "Последното Изкушение на Христос" по романа на Казандзакис във Варненския Драматичен театър, с режисьор Пламен Марков. В момента е в трупата на театър София където може да го видим в "Котка върху горещ ламаринен покрив", "Покана за вечеря" ,"Херкулес срещу Авгий" и "Любов и други аварии“. На ТВ екран изгрява по БНТ в ролята на Лазар в нашумелия "Мамник" по романа на Васил Попов с режисьор Виктор Божинов. Пише текстове и изпълнява авторски рап парчета, като вече има 5 албума с над 50 песни – повечето с видео клипове и даже печели "Трап артист на годината" от 359 HipHop национални награди.

ЛИЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА - Победител в категория „Визуално изкуство“

Завършва бакалавър и магистър “Живопис” в Националната Художествена Академия. Сега е Докторант към катедра “Рисуване”. Работи с акварел, яйчна темпера и туш, а творчеството ѝ се характеризира с деликатност, внимание към детайла и интерес към теми, свързани с преходността, човешкото тяло и природата, давайки усещане за уязвимост, съзерцание и поетичност. Участва в Национални есенни изложби в Пловдив и открива изложба "Le geste, le moment", Галерия Heimat в Сен Реми дьо Прованс ,Франция. През 2025 открива и самостоятелната си изложба “If only tonight” в галерия U Park в Пловдив. В националната изложба “Рисунка и малка пластика” получава номинация, а националният конкурс “Следващите 25” галерия “Видима” я награждава в категория “Живопис”.

СТАНИСЛАВ КОЙЧЕВ - СТАН - Победител в категория „Културен инфлуенсър“

Автор и създател на съдържание в онлайн пространството, като работи в тясно партньорство с половинката си в живота и пред екрана Стефани Петкова-Стефи. Завършва бизнес в City University of Seattle с отлични академични резултати, но избира пътя на творчеството и публичната изява. През 2013 г. стартира YouTube канала си, където създава авторски видеа, а днес в социалните мрежи е следван от близо милион души. Автор е на бестселъровата поредица, включваща романите „Невидим“ „Измамен“ и „Изгубен“, оглавявала много национални класации и отличена с няколко награди „Бисерче вълшебно“. Стан създава и образователни проекти за деца и ученици, сред които „Органайзерът“ и наградената книга „Невероятният свят с експерименти на Петьо Филията“. Партнира си със световни брандове и е посланик на каузи срещу насилието в училище. Днес активно развива пътя си към киното и актьорството. Озвучава и главна роля в „Емоджи: Филмът“.

Пет победители в различните арт области, пет номинации, но само един носител на Наградата за Полет в Изкуството! Кой ще спечели така желаната елитна статуетка, носеща името на култовия театрален режисьор Стоян Камбарев, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.Най-важното е, че всички номинирани ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт проекти и ще станат част от голямото семейството на Фондация "Стоян Камбарев", която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите хора в България.

За седми път ще бъде връчена и НАГРАДАТА ЗА КИНО 355. 3-ма млади кинорежисьори избрани от престижно международно жури от целия свят трябва да заснемат 5 минутен филм само за 5 дни. Победителят ще получи бронзова авторска статуетка и 7777 евро за следващия му филм! Носителят на НАГРАДАТА ЗА КИНО 355 ще бъде определен на живо от публиката, която ще гледа филмите и ще избере своя фаворит по време на Церемонията за връчване на Годишните Награди на Фондация "Стоян Камбарев".Финалисти тази година са Васил Христов, Кристиян Георгиев, Лина Петкова. По традиция водещ на събитието ще бъде Ники Кънчев, а публиката на живо ще се наслади на бляскаво и елегантно шоу наситено с кино, музика и силни емоции!

Редактор: Райна Аврамова