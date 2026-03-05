След изключително успешната изложба през 2021 година, посветена на проекта „Опаковането на Триумфалната арка“, Vivacom Art Hall Оборище 5 отново представя творчеството на световноизвестното артистично дуо в изложбата CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE – NEW WORKS. От 11 март до 10 април 2026 г. ценителите на съвременното изкуство и колекционерите ще имат възможност да видят селекция от 17 проекта, включваща непоказвани до момента произведения, проследяващи ключови моменти от творческия път на Christo и Jeanne-Claude. Изложбата е с вход свободен.

Посетителите ще могат да се потопят в мащаба и въздействието на техните реализации чрез специална 3D мапинг стена, на която ще бъдат излъчвани емблематични моменти от осъществените им проекти.

Всички творби в експозицията са ръчно подписани от Christo и са представени от галерията като колекционерски произведения с висока художествена стойност. Те са достъпни за закупуване ексклузивно във Vivacom Art Hall Оборище 5.

Изложбата продължава мисията на галерията да представя значими международни артисти и отново поставя в центъра на вниманието творчеството на едни от най-влиятелните автори на ХХ и ХХI век.

През 2021 г. софийската публика имаше възможност да се докосне до селекция от оригинални литографии, плакати и рисунки, посветени на „Опаковането на Триумфалната арка“ в Париж, както и до произведения, свързани със знакови реализации като „Портите“ в Ню Йорк, „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж и „Чадърите“ в САЩ и Япония.

Днес галерията надгражда този успех с нова селекция, която разкрива както монументалния размах, така и по-интимната страна в художествения език на Christo и Jeanne-Claude – от ранните концептуални търсения до мащабните им проекти в градска и природна среда.

В рамките на изложбата ще се проведе и специална лекция в DOM.IN.O5 ART CLUB, посветена на съвместното наследство на двамата творци. Събитието ще предложи задълбочен поглед към техните концепции, сложния технически процес и глобалното културно въздействие на реализираните проекти.

Christo е роден на 13.06.1935 г. в гр. Габрово, България. Напуска страната през 1956 г., като първоначално заминава за Прага, Чехословакия, а през 1958 г бяга от там във Виена, Австрия. След това се премества в Женева, Швейцария. През 1958 г. Кристо заминава за Париж. Там среща Жан-Клод Денат дьо Гийбон, която става не само негова съпруга, но и партньор за цял живот в създаването на монументално творчество във външна среда. Жан-Клод умира на 18.11.2009 г., а Кристо на 31.05.2020 г. в дома му в Ню Йорк, където живее 56 години.

