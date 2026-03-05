Ценителите на съвременното изкуство ще имат възможност да видят селекция от 17 проекта от 11 март до 10 април 2026 г.
След изключително успешната изложба през 2021 година, посветена на проекта „Опаковането на Триумфалната арка“, Vivacom Art Hall Оборище 5 отново представя творчеството на световноизвестното артистично дуо в изложбата CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE – NEW WORKS. От 11 март до 10 април 2026 г. ценителите на съвременното изкуство и колекционерите ще имат възможност да видят селекция от 17 проекта, включваща непоказвани до момента произведения, проследяващи ключови моменти от творческия път на Christo и Jeanne-Claude. Изложбата е с вход свободен.
Посетителите ще могат да се потопят в мащаба и въздействието на техните реализации чрез специална 3D мапинг стена, на която ще бъдат излъчвани емблематични моменти от осъществените им проекти.
Всички творби в експозицията са ръчно подписани от Christo и са представени от галерията като колекционерски произведения с висока художествена стойност. Те са достъпни за закупуване ексклузивно във Vivacom Art Hall Оборище 5.
Изложбата продължава мисията на галерията да представя значими международни артисти и отново поставя в центъра на вниманието творчеството на едни от най-влиятелните автори на ХХ и ХХI век.
През 2021 г. софийската публика имаше възможност да се докосне до селекция от оригинални литографии, плакати и рисунки, посветени на „Опаковането на Триумфалната арка“ в Париж, както и до произведения, свързани със знакови реализации като „Портите“ в Ню Йорк, „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж и „Чадърите“ в САЩ и Япония.
Днес галерията надгражда този успех с нова селекция, която разкрива както монументалния размах, така и по-интимната страна в художествения език на Christo и Jeanne-Claude – от ранните концептуални търсения до мащабните им проекти в градска и природна среда.
В рамките на изложбата ще се проведе и специална лекция в DOM.IN.O5 ART CLUB, посветена на съвместното наследство на двамата творци. Събитието ще предложи задълбочен поглед към техните концепции, сложния технически процес и глобалното културно въздействие на реализираните проекти.
Christo е роден на 13.06.1935 г. в гр. Габрово, България. Напуска страната през 1956 г., като първоначално заминава за Прага, Чехословакия, а през 1958 г бяга от там във Виена, Австрия. След това се премества в Женева, Швейцария. През 1958 г. Кристо заминава за Париж. Там среща Жан-Клод Денат дьо Гийбон, която става не само негова съпруга, но и партньор за цял живот в създаването на монументално творчество във външна среда. Жан-Клод умира на 18.11.2009 г., а Кристо на 31.05.2020 г. в дома му в Ню Йорк, където живее 56 години.Редактор: Райна Аврамова
