Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на баща срещу майката на две от децата му, която според него била морално пропаднала. Ответницата заяви, че ищецът правел списък с интимните ѝ партньори и я изкарал порно звезда.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
