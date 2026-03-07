-
Симона от „Като две капки вода“ или как се оцелява в света на звездите
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 8 март очаквайте
-
„Събуди се“: Светът на прага на нова война. Колко силна е Европа?
-
"Пресечна точка": За предизборната подготовка у нас и очакваните геополитически послания на "Оскарите"
-
„Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA”
-
Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя, на 8-ми март ще ви направим съпричастни към съдбата на 73-годишен мъж, който живее в опожарена къща. Оказа се, че пожарът е предизвикан от запалена свещ. Това е било единственото осветление за възрастния човек, който живеел в къща без ток повече от 10 години. Понякога синът му го е посещавал, за да го набие и да му вземе парите от пенсията.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
