В "Съдебен спор" тази неделя, на 8-ми март ще ви направим съпричастни към съдбата на 73-годишен мъж, който живее в опожарена къща. Оказа се, че пожарът е предизвикан от запалена свещ. Това е било единственото осветление за възрастния човек, който живеел в къща без ток повече от 10 години. Понякога синът му го е посещавал, за да го набие и да му вземе парите от пенсията.

