Кино маратон, изпълнен със силни емоции, незабравими персонажи и отличени заглавия ще зарадва зрителите на KINO NOVA в последната седмица на кампанията „Треска за Оскари“. Понеделник стартира на високи обороти с „Пълно ускорение” (21:00 ч.) – вдъхновяваща история за приятелство, амбиция и смелост, които променят автомобилните състезания завинаги. Малко след полунощ (00:05 ч.) „Криминале“ ще събере на екрана Самюъл Джаксън и Джон Траволта в ролите на двама наемни убийци в неподражаемия стил на Куентин Тарантино.

Зрителите ще прекрачат прага на „Домът на Гучи“ във вторник от 21:00 ч., за да видят тъмната страна на модната индустрия. След полунощ (00:10 ч.) епичната сага „Легенди за страстта“ ще разгърне драматичната история за трима братя и жената, която променя съдбите им.

Филмовата селекция продължава романтично в сряда със „Сватбата на най-добрия ми приятел” (21:00 ч.). След това (23:00 ч.) провокативната драма „Джоджо Заека“ ще проследи историята на малко момче, на фона на Втората световна война, с неговия нестандартен въображаем приятел – Адолф Хитлер.

В четвъртък смехът е гарантиран с Робърт Де Ниро и Бен Стилър в семейната комедия „Запознай се с нашите“ (21:00 ч.). По-късно (23:10 ч.) биографичната драма „Господин Търнър“ ще разкрие последните години от живота на ексцентричния британски художник Уилям Търнър.

Петъчната вечер е запазена за екшън класиката с Брус Уилис „Умирай трудно“ (21:00 ч.). Фантастичната история в „Ex Machina: Бог от машината“ (23:50 ч.) ще покаже колко опасен може да бъде изкуствения интелект, когато има свобода.

През уикенда приключенията започват в събота с „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ (21:00 ч.) в търсене на Свещения граал с Харисън Форд (Индиана Джоунс) и Шон Конъри (д-р Хенри Джоунс). От 23:30 ч. в емоционалната драма „Империя на светлината“ режисьорът Сам Мендес ще разкрие силата на човешките отношения в размирни времена. В неделя от 20:00 ч. предстои вълнуващата премиера на драмата „Тар“. Кейт Бланшет изгражда внушителен портрет на диригент, изправен пред разпада на собствената си гениалност. След това (23:00 ч.) романтичната комедия „Новаци“ ще напомни, че никога не е късно да обикнеш себе си.

Впечатляващ финал на кампанията ще постави специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“, което ще предложи на зрителите задълбочен поглед към всичко криещо се зад най-значимото кино събитие в света. То ще започне веднага след „The Floor“ в ефира на NOVA и ще продължи до началото на 98-ите награди „Оскар“, които ще се излъчва на живо по KINO NOVA в нощта на 15-и срещу 16-и март. Киноманите ще имат още един шанс да видят престижната церемония на 16-и март в 23:00 ч., отново по филмовия канал.

Редактор: Райна Аврамова