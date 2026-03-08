Наближа старта на международния София Филм Фест, който ще се проведе от 12 до 31 март 2026 година. Сред филмите ще участват три български филма, които са били на конкурса Берлинале и няколко от най-добрите независими филма за годината. В Студиото на „На фокус“ след „Новините“ е създателят и директор на фестивала Стефан Китанов.

През 1997 година е поставено началото на фестивала, който преминава през множество кризи, пандемия, за да стигне до юбилей. Китанов разказва, че в началото фестивалът е бил като хепънинг и е като продължение на работата му в Дома на киното. По това време с помощта на Британския съвет създава два рок фестивала и енергията го подтиква да се развива в тази посока. През 1996 година организира фестивала на Монти Пайтън и тогава решава да излезе от рамките на един киносалон. Дори не си е представял, че фестивалът може да се превърне в международен.

„През 2002 година открихме фестивала с лентата „Ничия земя“ на режисьора Данис Танович. Ситуацията е аналогична с настоящата година. В четвъртък фестивалът се откри с този филм, а в неделя бяха „Оскарите“. Филмът получи наградата „Оскар“ и пет дни по-късно продуцентът бе в София. Тази година имаме подобен случай с филм на ирански режисьор. Джафар Панахи е един от големите приятели на фестивала. Той е гостувал през 2002 и 2004 години. През 2021 г. му връчихме наградата на София, но не можеше да напуска Иран и не бе в залата. Тази година му връчваме наградата Фипреси Платинимум на Международната асоциация на филмовата критика. По това време ще е в Лос Анджелис в очакване на „Оскарите“. Филмът „Обикновен инцидент“ е за мен един от най-добрите за годината. Неговото кино е на съпротивата на системата и на властта. Устоявал е своята позиция, независимо от угрозата да бъде съден. Филмът е поклон към хуманността и безграничността на човечността“, разказва Стефан Китанов.

Филмите „Осъдени души“ и „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ са примери за успех на българско кино, в което се използват чуждестранни актьори. Актьорът от първият филм Ян Енглерт ще представи своя творба на София Филм Фест и ще има майсторски актьорски клас в Полския институт.

„Хората в България трябва да разберат какво се е случило през тези 30 години на фестивала, затова сме направили изложба на Моста на влюбените. Тя разказва историята на фестивала – 60 пана и 650 снимки. На тях има 850 лица. Втората изложба е с носителите на „Наградата на София“ 2005 – 2025, която е на Столична община за цялостен принос в киното и в нея носители са 71 кинематографисти от цял. Тя може да се види в градинката пред Народния театър и пред Кристал. Първият носител на наградата е Питър Грийнауей, последвани от Рангел Вълчанов, сър Алън Паркър, Фолкер Шльондорф, Николай Волев, Тери Джоунс, Вим Вендерс и много други. Тази година ще бъдат отличени Ян Енглерт, както и операторът Емил Христов и актьорът и режисьор Ивайло Христов. В програмата на фестивала София Филм Фест сме събрали общо 160 филма. Откриването е на 12 март в зала 1 на НДК с филма „Обикновен инцидент“. Преди това планирам хепънинг, който ще е разходка, стартираща от Моста на влюбените, като ще преминем през ключови места за фестивала“, споделя интересни факти за съпътстващите изложби и за програмата на София Филм Фест организаторът и директор Китанов.

Още интересни истории свързани с киното и фестивала, гледайте във видеото.

NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.

Редактор: Райна Аврамова