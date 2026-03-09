Тази история започна в началото на 90-те години на ХХ век...

За пътя, който извървя през годините София Филм Фест – един от най-авторитетните филмови форуми в Европа и на Балканите днес, за историите около неговото създаване и развитие, ви каним на една пролетна разходка с участието на неговия създател Стефан Китанов-Кита и някои приятели, сред които Петър Янков-Пешето.

Ето как се оформя следобедът на деня преди откриването на 30-ия юбилеен София Филм Фест – сряда, 11 март:

15:30 ч. Мост на влюбените – Кита представя изложбата 30 ГОДИНИ СФФ;

16:15 ч. НДК – Подлез – мястото, където свирят Кита и Пешето през май 1992, когато Кита получава предложение от проф. Александър Янакиев да кандидатства за поста директор на Дома на киното;

16:40 ч. Кръстовището на бул. „Витоша“ и „Неофит Рилски“ – любимото място за вечерно свирене на Кита и Пешето, когато през 1991 спират трамвай с парче на Боб Дилън;

17:10 ч. Градинка НАРОДЕН ТЕАТЪР – Представяне на изложбата НАГРАДАТА НА СОФИЯ – Част 1;

18:00 ч. Градина КРИСТАЛ – Представяне на изложбата НАГРАДАТА НА СОФИЯ – Част 2;

18:30 ч. Унгарски културен институт – Откриване на изложбата ПОРТРЕТИ

ОТ ФОАЙЕТО на Боряна Пандова.

Добре дошли са всички любители на киното и рокендрола!

Изложбите са специална част от 30-ия юбилеен София Филм Фест, който се организира от Арт Фест в партньорство с Атлантида студио, под патронажа на Столична община, в рамките на проектно предложение „Столица Култура – Пулсът на София“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“; с подкрепата на Министерство на културата, ИА „Национален филмов център“ и програма „Творческа Европа“ МЕДИА на Европейския съюз, съвместно с културни институти, спонсори, партньори и приятели.

