Стаси Айви и Мариян Станков – Мон Дьо повдигат завесата за предстоящото в специалното студио, посветено на наградите „Оскар“.

„Тук е моментът да обявим официално – „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ започва на 15 март в 22.00 ч., веднага след The Floor. Ние двамата сме като едно тяло, което всяка година се разделя на две. Едната половина – Стаси, отива в Лос Анджелис, другата си остава в София. Тази година половинката, която остава в София – Мон Дьо, ще има лява и дясна ръка. Дясната ръка ще бъде Нели Сано, която се завръща в ефира след 13 години, а лявата – пианистът Евгени Генчев“, разкрива Мариян Станков – Мон Дьо.

Стаси Айви, от своя страна, споделя, че с всяка изминала година нейното присъствие в Лос Анджелис става все по-политическо и разследващо. „Но такива са времената, в които живеем. Такива горе-долу са и темите в част от филмите, които ще видим тази година. Трите основни фаворита са: „Битка след битка“, „Хамнет“ и „Грешници“. „Грешници“ с рекордните 16 номинации тази година.“

Стаси Айви и Мон Дьо имат своя любима лента сред гореизброените филми и това са респективно „Грешници“ и „Хамнет“.

„В едни взривоопасни времена един спокоен филм, който буквално ти вади сърцето и го поставя на масата, би следвало да бъде фаворит и на голяма част от Академията“, размишлява Мон Дьо.

Прогнозата на Стаси Айви е, че лентата „Битка след битка“ има шанс да се пребори за най-добър филм тази година. „Това е филм с много политически заряд и е много добре направен от майстора Пол Томас Андерсън и целия феноменален актьорски състав.“

„Казваме „Блясъкът хвърля и сенки“, защото Холивуд отдавна не е само кино. То е всичко онова, което се случва зад киното. То е отражението на действителността, в която живеем. Затова и тази година нашето предаване е посветено на това. С много силни и ярки теми. Стаси ще покаже страхотни неща от САЩ, но ги пазим в тайна“, поясни Мон Дьо.

„Очакваме на събитието да присъства иранският режисьор Джафар Панахи. От много години той има проблеми със закона в Иран. На няколко пъти е бил в затвора заради филмите си. Избрала съм да припомня и появата на церемонията през 2003 г. на Майкъл Мур, който тогава изнесе изключителна политическа реч заради навлизането на САЩ в Ирак. На последната снимка виждаме и Джонатан Глейзър през 2024 година. Неговото приемане на наградата също бе съпроводено с политическа реч в подкрепа на Газа“, припомня Стаси Айви.

За гафовете и „Оскарите“

„Любопитното е, че освен политическите речи, през годините сме виждали и доста гафове. Тимъти Шаламе, който стартира сезона на гафовете тази година с изказването си за операта. Леко арогантно и самонадеяно е неговото поведение. Но истината е, че прави страхотна роля“, категорични са Стаси и Мон Дьо.

Сред гафовете назад в годините се нарежда и този на Карла София Гаскон – първата транс актриса, номинирана за „Оскар“, чиито стари туитове, в който обижда кого ли не, обричат целия филм, в който играе – „Емилия Перес“.

Преди три четири години по време на церемонията Уил Смит пък удря шамар на Крис Рок заради обидно изказване за съпругата му Джейда Пинкет Смит.

Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов също ще бъдат част от специалното студио, посветено на церемонията. Те са част и от най-готиното промо видео, правено до момента по този повод.

„Очаквам студиото да е великолепно и съм „За“ – да има политика в киното!“, категорична е Патрашкова.

„Важен е смисълът и конкретността на посланията, които ще отправят“, допълва Дарин Ангелов.

Тази неделя точно в 22.00 ч. специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ ще предложи на зрителите задълбочен поглед към всичко, криещо се зад най-значимото кино събитие в света. То ще започне веднага след „The Floor“ в ефира на NOVA и ще продължи до началото на 98-ите награди „Оскар“, които ще се излъчват на живо по KINO NOVA в нощта на 15-и срещу 16-и март. Киноманите ще имат още един шанс да видят престижната церемония на 16-и март в 23:00 ч., отново по филмовия канал.

Редактор: Боряна Димитрова