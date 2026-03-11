Поредицата „Елизабетско“ спечели първото място в категория „Подкаст“ в третото издание на наградите „Инфлуенсър на годината“, отличаващи създателите на дигитално съдържание с най-силно присъствие и влияние в онлайн средата. Проектът с водещ Елизабет Методиева е съпътстваща инициатива към инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп, която обединява разпознаваеми личности и професионалисти в медийната индустрия, създаващи съдържание за съвременната онлайн аудитория.

Водещият лайфстайл подкаст на вестник „Телеграф“ и Нет Инфо „Елизабетско“ предизвиква някои от най-популярните българи да се изправят сами срещу себе си. Заедно с водещата, гостите търсят „Пътят към истината“, а с помощта на специален светофар решават докъде да извървят този път.

„Много съм щастлива от тази награда, защото я приемам като признание за работата, която вършим – не само аз, а и целият ми екип. Искам да благодаря и на всички гости, които идват в подкаста. Колкото и добри да сме ние, ако няма хора, които да ни се доверят, да дойдат и да споделят своите истории, всичко това нямаше да има смисъл. Това е само началото – предстоят много промени в канала и още по-хубави неща“, коментира Елизабет Методиева.

Инфлуенсърската програма на Нова Броудкастинг Груп обхваща не само ексклузивното представяне на лицата, но и разработването на интегрирани кампании, които оптимизират позиционирането им в рамките на портфолиото на Нет Инфо. Това позволява на клиенти от различни индустрии да достигат до нови аудитории и значително да повишат ангажираността и видимостта на своите брандове чрез ефективно използване на уникалните качества и позициониране на всеки инфлуенсър. Всички епизоди на „Елизабетско“ може да видите в YouTube канала на подкаста.

