Разказът за изложбата и първите 30 години на София Филм Фест на Моста на влюбените ще бъде на 19 март, четвъртък от 16.00 ч.
Много са историите в тези три десетилетия, през които София Филм Фест е срещал българската публика с най-доброто от световното кино. Обещанието да бъде довършена обиколката край паната със снимки на фестивалните гости и събития ще бъде спазено!
Каним всички почитатели на фестивала в четвъртък, 19 март от 16:00 часа на „Моста на влюбените“, където Стефан Китанов – Кита ще бъде отново опитен водач във времето, с интересни спомени и факти от фестивалния живот!
Не прлопускайте и специалните събития в програмата на фестивала!
18 март, сряда, 12:30
Майсторски клас: АРНО ДЕПЛЕШЕН НАТФИЗ – кинозала
19 март, четвъртък, 13:00
Майсторски клас: ДЬОРД ПАЛФИ НАТФИЗ – кинозала
21 март, събота, 14:30
Майсторски клас: НОРА ФИЛИП Гранд Хотел София
21 март, събота, 16:00
Среща с ВИТАЛИЙ МАНСКИ Кино „Влайкова“
22 март, неделя, 14:30
Майсторски клас: ЯН ЕНГЛЕРТ Полски институт
22 март, неделя, 16:30
Майсторски клас: ДЕЙВИД МАКЕНЗИ Дом на киното
26 март, четвъртък, 13:00
Майсторски клас: МИРА СТАЛЕВА НАТФИЗ – кинозала
Фестивалите: кратко ръководство за оцеляване и развитие
30 март, понеделник, 16:30
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НБУ
31 март, вторник, 15:00
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НАТФИЗ – Аула
31 март, вторник, 20:00
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ-КИТА и ПЕТЪР ЯНКОВ-ПЕШЕТО –
Музикалната история на СФФ Блус барът на КРЪПКИТЕ
Добре дошли са всички партньори, приятели и почитатели на киното и рокендрола!
NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.
