Разказът за изложбата и първите 30 години на София Филм Фест на Моста на влюбените ще бъде на 19 март, четвъртък от 16.00 ч.

Много са историите в тези три десетилетия, през които София Филм Фест е срещал българската публика с най-доброто от световното кино. Обещанието да бъде довършена обиколката край паната със снимки на фестивалните гости и събития ще бъде спазено!

Каним всички почитатели на фестивала в четвъртък, 19 март от 16:00 часа на „Моста на влюбените“, където Стефан Китанов – Кита ще бъде отново опитен водач във времето, с интересни спомени и факти от фестивалния живот!

сфф

Не прлопускайте и специалните събития в програмата на фестивала!

18 март, сряда, 12:30     
Майсторски клас: АРНО ДЕПЛЕШЕН            НАТФИЗ – кинозала

19 март, четвъртък, 13:00         
Майсторски клас: ДЬОРД ПАЛФИ                   НАТФИЗ – кинозала

21 март, събота, 14:30
Майсторски клас: НОРА ФИЛИП                    Гранд Хотел София

21 март, събота, 16:00
Среща с ВИТАЛИЙ МАНСКИ                           Кино „Влайкова“

22 март, неделя, 14:30
Майсторски клас: ЯН ЕНГЛЕРТ                       Полски институт

22 март, неделя, 16:30
Майсторски клас: ДЕЙВИД МАКЕНЗИ         Дом на киното

26 март, четвъртък, 13:00
Майсторски клас: МИРА СТАЛЕВА                 НАТФИЗ – кинозала
Фестивалите: кратко ръководство за оцеляване и развитие

30 март, понеделник, 16:30
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НБУ

31 март, вторник, 15:00
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НАТФИЗ – Аула

31 март, вторник, 20:00
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ-КИТА и ПЕТЪР ЯНКОВ-ПЕШЕТО
Музикалната история на СФФ                          Блус барът на КРЪПКИТЕ

 

Добре дошли са всички партньори, приятели и почитатели на киното и рокендрола!

NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.

Редактор: Райна Аврамова

Последвайте ни

