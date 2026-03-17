Много са историите в тези три десетилетия, през които София Филм Фест е срещал българската публика с най-доброто от световното кино. Обещанието да бъде довършена обиколката край паната със снимки на фестивалните гости и събития ще бъде спазено!

Каним всички почитатели на фестивала в четвъртък, 19 март от 16:00 часа на „Моста на влюбените“, където Стефан Китанов – Кита ще бъде отново опитен водач във времето, с интересни спомени и факти от фестивалния живот!

Не прлопускайте и специалните събития в програмата на фестивала!

18 март, сряда, 12:30

Майсторски клас: АРНО ДЕПЛЕШЕН НАТФИЗ – кинозала

19 март, четвъртък, 13:00

Майсторски клас: ДЬОРД ПАЛФИ НАТФИЗ – кинозала

21 март, събота, 14:30

Майсторски клас: НОРА ФИЛИП Гранд Хотел София

21 март, събота, 16:00

Среща с ВИТАЛИЙ МАНСКИ Кино „Влайкова“

22 март, неделя, 14:30

Майсторски клас: ЯН ЕНГЛЕРТ Полски институт

22 март, неделя, 16:30

Майсторски клас: ДЕЙВИД МАКЕНЗИ Дом на киното

26 март, четвъртък, 13:00

Майсторски клас: МИРА СТАЛЕВА НАТФИЗ – кинозала

Фестивалите: кратко ръководство за оцеляване и развитие

30 март, понеделник, 16:30

Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НБУ

31 март, вторник, 15:00

Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НАТФИЗ – Аула

31 март, вторник, 20:00

Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ-КИТА и ПЕТЪР ЯНКОВ-ПЕШЕТО –

Музикалната история на СФФ Блус барът на КРЪПКИТЕ

Добре дошли са всички партньори, приятели и почитатели на киното и рокендрола!

Редактор: Райна Аврамова