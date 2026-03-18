Фондация „Стоян Камбарев“ с гордост обявява победителя в категория „Музика“- изключителният валдхорнист Виктор Теодосиев.

„За мен смисълът на изкуството е да вдъхновяваме останалите, правейки това, което обичаме. Да творим с лекота, зад която стоят години усърдна работа и да се подкрепяме едни други, защото сме артисти, всеки от които е уникален сам по себе си", сподели той.

Виктор Теодосиев е роден през 2005 г. в София и е трето поколение валдхорнист - неговият дядо и баща са изтъкнати музиканти и преподаватели.Започва да свири на валдхорна на 12-годишна възраст, като получава първите уроци от своя баща. Талантът на детето-чудо е забелязан от музикантската общност още в самото начало и това му носи участия в многобройни концерти и продукции.

През 2018 г. е активен участник в майсторския клас на изтъкнатия валдхорнист Аркадий Шилклопер (Русия, Германия) в НМА “Проф. П.Владигеров”.

Слеващата година Виктор Теодосиев е приет в НМУ “Л. Пипков” - София с най-висок успех сред всички изпълнители на духови инструменти и се обучава в класа на проф. Владислав Григоров.

Става част от състава на “Европейски младежки симфоничен оркестър PROGRESSIVE” - 2019, който включва участници от 11 европейски държави, след което е одобрен за активен участник в Summer Music Academy Kroměříž в класа на световноизвестния чешки валдхорнист Радек Баборак, където е най-младият активен участник сред валдхорнистите в Академията.

През 2021 г. Виктор Теодосиев е солист заедно с Радек Баборак в концертите за две валдхорни с Камерен ансамбъл “Софийски солисти”, по-късно отново на една сцена с него, Виктор солира на “Пражки камерни солисти” в Чехия, а през 2025г вече се изявява като първа валдхорна на Чешката симфониета – Прага.

Лауреат на редица престижни награди и първи места на знакови конкурси от цял свят – Япония, Великобритания, Русия, Македония, Франция и разбира се България.През 2023 г. е избран за Първи валдхорнист на прочутия Младежки Концертгебау оркестър сред 400 кандидатури от цял свят, година по-късно, Виктор Теодосиев печели позицията на соло-валдхорнист на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Избран е за соло валдхорнист на водещия световен младежки оркестър- Gustav Mahler Jugendorchester –

Виктор Теодосиев се изявява като солист на редица популярни оркестри в България и Европа и е е концертирал на прочути фестивали, сред които се открояват Salzburg Festspiele, George Enescu Festival, Baltic Sea Festival, Dvorakova Praha, Rheingau Musik Festival, Bolzano Festival Bozen, Ljubljana Festival, МФ “Софийски музикални седмици”.

Сред най-скорошните ангажименти на Виктор са голямо концертно турне в Япония,както и концерти през 2026 на Залцбургския Фестивал и в Прага.

Останалите четирима победители в различните области на изкуството през 2026 година, номинирани за Наградата за Полет в Изкуството „Стоян Камбарев“ са не по-малко изумителни артисти: Станислав Койчев - „Културен Инфлуенсър“, Лилияна Александрова - „Визуално изкуство“, Гринго-Богдан Григоров - „Актьорско Майстроство“ и Анастасия Стоева – „Мултиталант“.

5-ма победители, но само един носител на Голямата награда, който ще грабне знаковата бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро. Най-важното е, че не само той (или тя), но и останалите четирима ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт-проекти и ще станат част от семейството на Фондация „Стоян Камбарев“, която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите.

Кой ще спечели „Наградата за Полет в Изкуството“, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.

