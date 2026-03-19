На 25 март от 19:00 ч., ЕКРАН ще представи първото си събитие в партньорство с Vivacom Art Hall Oborishte 5 – едно от водещите пространства за съвременно изкуство и култура в София. То е посветено на началото на българското кино и е замислено като бутикова вечер, съчетаваща кино, музика и визуално изкуство в една цялостна атмосфера, с внимание към детайла, специални изненади и усещане за споделеност.

В програмата са включени едни от първите запазени български филми – „Любовта е лудост“ и „Курортен сън“ (1920 г.), представени с музика на живо, създадена специално за събитието. Прожекциите се реализират със съдействието на Българската национална филмотека.

Публиката ще може да се потопи в цялостно културно преживяване, където киното се среща с визуалното изкуство – пространството на галерията ще бъде интегрална част от събитието, включително с представени творби на Кристо.

Достъпът до събитието е с билети, които могат да бъдат закупени чрез предварително запитване на официалните страници на Vivacom Art Hall и EKRAN Series. Билети ще се продават и на място в галерията непосредствено преди началото, до изчерпване на местата.

Какво е ЕКРАН

ЕКРАН е нов културен проект, който поставя началото на серия от събития, посветени на възраждането и съвременното преосмисляне на българското кино. Инициативата има за цел да изгради мост между богатото филмово наследство на България и съвременната публика, представяйки класически филми в нов, жив контекст – чрез музика на живо, артистични колаборации и съвременни интерпретации.

ЕКРАН разглежда киното не просто като прожекция, а като цялостно преживяване – споделено, емоционално и потапящо, което възвръща културната стойност и дълбочина на българското кино в днешната среда.

Проектът е създаден от актьорите Гергана Спиридонова и Божидар Кръстев, обединени от общата си страст към киното и стремежа да създават нови форми за среща между публика и културно наследство.

Гергана Спиридонова е актриса, завършила НАТФИЗ. Участва в игрални и късометражни филми, български сериали и е част от трупата на Драматичен куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик.

Божидар Кръстев е актьор, обучаван в Lee Strasberg Theatre and Film Institute в Лос Анджелис. Работи както в български, така и в международни продукции, включително пълнометражни филми и сценични проекти.

ЕКРАН превръща срещата с българското кино в живо, емоционално и запомнящо се преживяване.

Редактор: Райна Аврамова