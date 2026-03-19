"В час и извън клас" е образователно изложение, което събира на едно място водещи училища, извънкласни школи и организации, работещи с деца и ученици. Събитието е насочено към родители, които искат да направят информиран избор за най-подходящите възможности за обучение и развитие на своето дете – както в училище, така и извън него.

В рамките на изложението посетигелите ще имат възможност да се срещнат с представители на различни образователни институции, да получат информация за интересни извънкласни дейности и възможности за записване в тях, да зададат конкретни въпроси и да получат професионални насоки. В допълнение ще получат информация и ще могат да сравнят методики, програми и подходи на едно място, да открият нови възможности за развитие според интересите на детето и да присъстват на специализирани лекции, презентации, демонстрации и мини открити уроци на образователна тематика.

Изложението ще се проведе на 21 март 2026 г. от 10:30 до 17:30 ч. в сградата на Интерпред, бул. Драган Цанков 36.

Входът е свободен.

Редактор: Райна Аврамова