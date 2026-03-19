Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) отваря платформата за кандидатстване за ПР Приз 2026 г.- водещия професионален конкурс за комуникации в България. Най-старата организация на специалистите по PR отбелязва своята 30-годишнина от създаването си с награди в общо 16 категории. Отчитайки една от най-важните промени за обществото ни през 2025 г. - плавното преминаване към новата валута в страната, БДВО въвежда и специална категория „Приемане на еврото като официална валута на България“.

Тази година, предвид годишнината, журито на ПР Приз ще бъде съставено от всички председатели на Управителния съвет на БДВО през годините. Този формат подчертава приемствеността в развитието на професията и утвърждава конкурса като платформа, която свързва опита с бъдещето на комуникациите. Кандидатури за ПР Приз 2026 могат да се подават от всички организации, PR агенции и комуникационни специалисти, които са реализирали успешни проекти през 2025 г.

„Да създадеш и реализираш успешна комуникационна кампания е професионално постижение. Да получиш признанието на гилдията за този успех е показател за качество, устойчивност и стратегическа стойност. ПР Приз е едно от най-значимите отличия в сферата на комуникациите в страната и през годините се утвърди като стандарт за професионализъм и високи етични критерии. В навечерието на 30-годишнината на БДВО и в динамична среда, белязана от навлизането на изкуствения интелект и новите технологии, конкурсът остава ориентир за нивото, към което трябва да се стремим..“, заяви Гергана Иванова, председател на УС на БДВО.

Първият етап от кандидатстването е онлайн на: https://bdvo.org/pr-prize-2026/

За БДВО

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална професионална организация в сферата на комуникациите в България, основана през 1996 г., която обединява практици, преподаватели и студенти по PR. Организацията развива етични стандарти, добри практики и професионална общност чрез инициативи като Етичния кодекс на PR специалистите, конкурса „PR Приз“ и PR фестивал и др.

Редактор: Райна Аврамова