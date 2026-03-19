На 22 март в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Axel Rudi Pell, Sevendust, Myrath и Butcher Babies.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Chris Bowes (Alestorm) и ще бъде припомнено какви истории разказаха Drowning Pool за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Static-X и репортаж от гръцкия фестивал “Release Athens”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно cъс Sepultura, ще видят как Crematory правят кавър на Type O Negative, класическата песен ще бъде нa Agnostic Front, в “Exotic“ ще бъдат представени Worst, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Bonfire в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Masterplan, Dogstar, Unverkalt, Heaven & Hell, Uada и Hellion Stone също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 22 март, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 27 март от 00:30 ч. по DIEMA.

Редактор: Райна Аврамова