От защита на природата на терен и в съда до помощ за екологично отопление на бедни семейства – WWF празнува многолики успехи

През март 2006 г. една от най-големите и успешни природозащитни организации в света − WWF (Световен фонд за природата) − основава свой офис у нас. Двадесет години по-късно организацията празнува редица успехи за българската природа, постигнати на терен, в съдебните зали и в обществените нагласи с помощта на десетки хиляди български граждани и своите партньори.

„Преди 20 години започнахме с много трудни въпроси: Ще успеем ли да съхраним реките и българските гори? Ще върнем ли есетровите риби в Дунав от ръба на оцеляването? Днес знаем, че отговорът е: „Да, когато сме заедно“. Защитата на природата продължава да обединява енергията на хората – от 80-те години, когато видяхме първите граждански протести срещу мръсния въздух в Русе, до днес, когато законодателството за природата е хармонизирано с европейското.“ Това каза Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България.

Кои са основните успехи на организацията през последните 20 години и нейните цели до 2030 г. споделяме по-долу.

Стари гори с размера на 2 български столици вече са под защита

Стотици хиляди хектари български гори днес се управляват устойчиво след като по инициатива на WWF у нас беше въведен водещият глобален стандарт за отговорно горско управление, Forest Stewardship Council (FSC®), чието прилагане WWF ще продължи да подкрепя. Освен това бяха обявени за защитени над 100 000 ха гори във фаза на старост – площ, приблизително равна на 2 български столици. До 2030 г. WWF ще помогне да бъдат обявени за защитени още 5 000 ха гори, ще се противопостави на натиска за увеличаване на сечта и ще защитава горите и дивите животни от пожари.

Влажните зони у нас са също толкова важни за водния баланс, колкото и горите, но много от тях са унищожени. Затова WWF ще продължи да възстановява и поддържа влажни зони, речни участъци и крайречни гори и да премахва изкуствени прегради в реките, за да намали риска от наводнения и суши. Фокусът ни върху добри политики, запазване на естествения вид на реките и защитата от наводнения ще продължи.

Бяха пуснати в Дунав близо 100 000 есетри – древните риби, надживели динозаврите

WWF е единствената организация в България, която зарибява с есетри – най-застрашената група видове в света, чиито последни диви популации обитават долното течение на Дунав. Организацията помогна за въвеждането на безсрочна забрана за улова им и за създаването на първата у нас защитена територия за есетри, а до 2030 г. ще работи за обявяването на втора. Ще продължи и зарибяването, както и работата с институции и рибари за проучването на есетрите, които някога са имали съществено културно и търговско значение.

За опазване на кафявите мечки, които също са застрашен вид, WWF помага на институциите с картографиране на коридорите им за миграция и с генетичен мониторинг. Създадe и Спасителен мечешки отряд, с който помогна 6 осиротели мечета да бъдат спасени. Тази работа ще бъде надградена с още 2 подобни екипа в институции. В защита на хората от конфликта с мечките WWF поставя електропастири и провежда кампании за безопасно поведение в гората.

България все още е сред първенците в Европа по разнообразие на диви животни, но това богатство изисква непрестанна защита. Затова WWF активно съдейства на институциите с анализи и застъпничество в борбата срещу бракониерството, забранените методи за лов, отравянето и др.

Помогнахме за създаването на 6 защитени територии и спечелихме 4 дела за Пирин

WWF България има ключов принос за защитата на емблематични места като Рила, Витоша, Странджа и Национален парк „Пирин“, включително с 4 спечелени дела за Пирин, както и за създаването и поддържането на екологичната мрежа „Натура 2000“. Защитените територии у нас днес са с 6 повече и WWF ще работи за обявяването на нови, за защитата на съществуващите и за запазването на силното европейско законодателство за природата, което е под натиск от икономически интереси.

Чиста енергия без компромис с природата и доходите ни

Изменението на климата е най-голямото предизвикателство на XXI век. Решенията вече са тук, но изискват мащабна трансформация във всички сфери, основно в енергетиката. WWF настоява чистата енергия да се развива предимно в индустриални и градски терени – не за сметка на природата – а уязвимите семейства да получават помощи за екологично отопление. Съдействаме и на общините да предпазват хората от горещи вълни и наводнения с природобазирани решения, като зелени покриви и фасади.

Над 2000 младежи вече активно защитават природата

Темите за изменението на климата и зеленото предприемачество стават все по-популярни сред младите, но образователната ни система не е готова да посрещне този интерес. Затова WWF разработи обучителни програми и ангажира 2000 младежи с опазване на природата, а до 2030 г. ще ангажира още 1000. Продължаваме да свързваме младежите с институциите, учените, бизнеса и експерти с разнообразен опит и в резултат те вече разработвват свои собствени инициативи за природата.

„Светът е в критичен момент – климатичната криза и загубата на биоразнообразие изискват по-бързи, по-смели и по-обединени действия от всякога. Затова във WWF си поставяме амбициозни цели за следващите години и ви каним да бъдете с нас, за да ги осъществим.“ Това казва Диана Димитрова, директор „Природозащитни програми“ на WWF България.

Кампанията „Природата има нужда от нас“ се изпълнява с медийната подкрепа на Нова Броудкастниг Груп.

Редактор: Райна Аврамова