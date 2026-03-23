За Националния Борд по Туризъм е чест, че 20-ата годишнина от учредяването на организацията ще се отбележи с почетния патронаж на президента на Република България г-жа Илияна Йотова и с институционалното партньорство на Министерството на туризма.

Националният Борд по Туризъм е единствената българска организация, член на UN Tourism, Световната организация по туризъм към ООН и представлява страната ни в експертната група Together for EU Tourism – T4T“ DG GROW към Европейската Комисия.

Юбилейната инициатива е под надслов „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Иновации“ и ще се реализира съвместно с Българската Стопанска Камара, Българската Телеграфна Агенция, Българското Национално Радио, Университета по бибилиотекознание и информационни технологии, Университета по Хранителни Технологии – Пловдив, Лесотехническия университет, Българското Конгресно Бюро, Българската Асоциация на Заведенията, Българския Туристически Съюз и Европейската лига за икономическо сътрудничество.

Националният Борд по Туризъм ще организира 4 събития през годината: през м. Март : „Туризъм и култура“ с Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), през м. Април: „Туризъм и природа“ с Лесотехническия университет, през м. Юни: Юбилейна Гала вечер „ 4 seasons 4 you“ и през м. Октомври – „Туризъм, храна и вино“ с Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Първата конференция “Култура. Туризъм. Комуникации.“ ще се проведе на 31 Март 2026 г. с официален гост г-жа Ирена Георгиева, министър на туризма на Република България.

Да вземат участие са поканени генералният директор на БТА Кирил Вълчев, генералният директор на БНР Милен Митев, директорът на Софийска опера и балет акад. Пламен Карталов, ректорът на Националната музикална академия проф. Сава Димитров, генералният директор на НДК Андрияна Петкова, директорът на Народен театър „Иван Вазов“ Васил Василев, директорът на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов, директорът на София Филм Фест Стефан Китанов, директорът на A to JazZ Festival Петър Димитров, представители на туристическия сектор, академичната общност и медиите.

Редактор: Боряна Димитрова