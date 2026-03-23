На София Филм Фест тази година пристигна специален гост от далечна Боливия. Режисьорът Алваро Ормос Торико представи пред българската публика своя филм „Дъщерята на кондора" – история за традициите, културата на кечуа и срещата между древния свят и съвременността. Екипът на „Социална мрежа“ разказва повече за лентата и за професионалния път на режисьора.

„Радвам се, че съм част от София Филм Фест. Лентата разказва за акушерките и традициите в Боливия. Както и за културата на кечуа. Но има и нотки за срещата между традиционния и модерния свят. Във филма има важни елементи – като музиката, времето, града и селото. Всички тези компоненти се смесват заедно. Радвам се, че съм тук с публиката. Изглежда, че хората наистина се свързват емоционално с филма, което много ме радва. Социалното послание, което носи лентата, е надеждата. Надеждата за нови времена. Те несъмнено идват, а времето е кръговрат. То е циклично и всичко може да започне отново“, разказва Алваро Ормос Торико и допълва, че „Дъщерята на кондора“ е показана на много различни фестивали.

„Имаме много добри резултати, както за филма, така и по отношение на боливийското кино като цяло. В началото самият аз исках да бъда лекар. Но един ден, в моят град Кочабамба гледах филм на Педро Алмодовар – „Всичко за майка ми“. Оттогава започнах да преследвам мечтата си. Започнах от много ниско ниво. Правех документални филми. А сега снимам игрално кино. И продуцирам филми на други режисьори. Обичам работата си и животът, който водя. Срещам невероятни хора и красиви градове като София. Щастлив съм от всичко, което ми се случва. Вярвам, че киното е начин да съхраним нашите спомени като държава, като култура. То е свързано и с времето. Не само моят филм, но и всички филми, които се показват в момента, са израз на това как живеем и как се движим в този огромен свят. Затова киното е много важно, особено за нашите страни. Защото пази паметта ни.“

