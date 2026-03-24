Победителят в категория „Актьорско майсторство“ на Фондация „Стоян Камбарев“ тази година е талантливият актьор Гринго – Богдан Григоров.

Звездата от сериала „Мамник“ е роден през 1998-ма година в София. Като дете се занимава активно със спорт и е тренирал футбол, борба, таекуондо, самбо, бокс, спортна гимнастика. Първата му среща с театъра е била в 10-ти клас, когато влиза в школата на Цвета Балийска.

Завършва НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков, след което играе водещи роли в „Комедия за тенори", „Метаморфози" и „Януари" в Драматичен театър Благоевград. Режисьорът Стайко Мурджев го кани да гостува във Варненския театър, където влиза в ролята на Исус в „Последното Изкушение на Христос" по романа на Казандзакис, драматизация на Дими Стоянович.

В момента Гринго – Богдан Григоров е част от трупата на Театър София, където може да го видим в „Котка върху горещ ламаринен покрив", „Покана за вечеря" , „Херкулес срещу Авгий“ и „Любов и други аварии“.

На тв екран изгрява в ролята на Лазар в нашумелия „Мамник“ по романа на Васил Попов, режисиран от Виктор Божинов.

Пише текстове и изпълнява авторски рап парчета (под името Грингот) като вече има 5 албума с над 50 песни – повечето с видео клипове и даже печели Наградата „Трап артист на годината- 2019" от 359HipHop наградите в България.

Ето какво споделя за изкуството Гринго – Богдан Богданов:

„Мотивацията да се занимавам с театър и музика първоначално беше, че не бях изобщо добър нито в едното, нито в другото. Впоследствие осъзнах, обаче че бих искал да се занимавам точно с това до края на живота си, като целя да оставя силен отпечатък у публиката.

Изкуството за мен е най-висшата форма на себеизразяване на човешката душа. Актьорското майсторство за мен е магия, в която се чувствам като проводник на нечий емоции, мисли и послания, а с известна доза емпатия и съавтор. Интуицията ми подсказва, че в бъдеще, театърът ще остане единственото живо изкуство, случващо се тук и сега. Музиката от друга страна е най-великото изкуство за мен.

Обичам това, което правя и се надявам и то да ме обича, смисъла за мен е на първо място да съм добър човек, а после артист, защото вярвам, че само така мога да предам на хората, нещо което наистина да ги докосне или промени.“

Останалите четирима победители в различните области на изкуството през 2026 година и съответно номинирани за Наградата за Полет в Изкуството „Стоян Камбарев“ са не по-малко изумителните млади творци: Лилияна Александрова - „Визуално изкуство“, Виктор Теодосиев –„Музика“, Станислав Койчев - „Културен Инфлуенсър“ и Анастасия Стоева – „Мултиталант“.

5-ма победители, но само един носител на голямата награда, който ще грабне знаковата бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро. Най-важното е, че не само той (или тя), но и останалите четирима ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт-проекти и ще станат част от семейството на Фондация „Стоян Камбарев“, която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите.

Кой ще спечели „Наградата за Полет в Изкуството“, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС - актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.

