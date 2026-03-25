В последните дни на март организаторите на фестивала ще предложат още интересни майсторски класове, свързани със създаване на филмови истории
След срещите с десетките международни гости на 30-ия юбилеен София Филм Фест, представящи своите филми, и вдъхновяващите майсторски класове на носителите на Наградата на София – Емил Христов, Ивайло Христов, Ян Енглерт и на носителите на Специалната награда на София Филм Фест – Арно Деплешен, Дьорд Палфи, Дейвид Макензи, след разговорите с Виталий Мански и майсторския клас на Нора Филип, дойде време и за още една покана към почитателите на историята на СФФ и студентите във всички специалности, свързани със създаване на филмови истории.
Специалните събития в програмата на фестивала продължават! Входът е СВОБОДЕН!
30 март, понеделник, 15:30
Майсторски клас: МИРА СТАЛЕВА - НАТФИЗ – кинозала
Фестивалите: Кратко ръководство за оцеляване и развитие
30 март, понеделник, 16:30
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НБУ
31 март, вторник, 15:00
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НАТФИЗ – Аула
31 март, вторник, 20:00
Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ-КИТА и ПЕТЪР ЯНКОВ-ПЕШЕТО –
Музикалната история на СФФ Блус барът на КРЪПКИТЕ
Добре дошли са всички партньори, приятели и почитатели на киното и рокендрола!
Изложбата 30 години София Филм Фест на „Моста на влюбените“ може да разгледате до 30 март!
NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.
