След срещите с десетките международни гости на 30-ия юбилеен София Филм Фест, представящи своите филми, и вдъхновяващите майсторски класове на носителите на Наградата на София – Емил Христов, Ивайло Христов, Ян Енглерт и на носителите на Специалната награда на София Филм Фест – Арно Деплешен, Дьорд Палфи, Дейвид Макензи, след разговорите с Виталий Мански и майсторския клас на Нора Филип, дойде време и за още една покана към почитателите на историята на СФФ и студентите във всички специалности, свързани със създаване на филмови истории.

Специалните събития в програмата на фестивала продължават! Входът е СВОБОДЕН!

30 март, понеделник, 15:30

Майсторски клас: МИРА СТАЛЕВА - НАТФИЗ – кинозала

Фестивалите: Кратко ръководство за оцеляване и развитие

30 март, понеделник, 16:30

Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НБУ

31 март, вторник, 15:00

Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ – 30 години СФФ - НАТФИЗ – Аула

31 март, вторник, 20:00

Майсторски клас: СТЕФАН КИТАНОВ-КИТА и ПЕТЪР ЯНКОВ-ПЕШЕТО –

Музикалната история на СФФ Блус барът на КРЪПКИТЕ

Добре дошли са всички партньори, приятели и почитатели на киното и рокендрола!

Изложбата 30 години София Филм Фест на „Моста на влюбените“ може да разгледате до 30 март!

NOVA е медиен партньор на София Филм Фест.

Редактор: Райна Аврамова