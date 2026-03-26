Акцент беше поставен върху необходимостта от „рестарт“ на комуникационната индустрия чрез нови идеи, технологии и отговорни практики. Форумът се провежда в рамките на няколко дни, а тази вечер е и церемонията по награждаване на БАПРА Bright Awards 2026. Наградите са годишното честване на успехите и постиженията на агенциите и комуникационния бранш в държавата.

„Трябва да говорим повече за стойността, как комуникациите помагат на бизнесите, на обществото, на институциите и каква стойност даваме от гледна точка не само посланието да стигне до хората, но и каква промяна може да доведе и всъщност как измерваме комуникациите“, споделя Ива Григорова, председател на Българска асоциация на PR агенциите Ива Григорова, председател на Българска асоциация на PR агенциите (БАПРА).





„Един от големите проблеми, пред които всички се изправяме е, че се страхуваме от бъдещето, по различни причини - климат, технологии, демографски проблеми. От тази гледна точка как да се влюбим в бъдещето отново според мен е големия проблем“, подчертава политологът Иван Кръстев.

