Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) връчи за шестнадесети път наградите BAPRA Bright Awards – най-престижните отличия за PR и комуникационната индустрия в България. Тазгодишната церемония се проведе в Grand Hotel Millennium Sofia и беше част от празничната програма по повод 25 години БАПРА.

Под мотото „Алгоритъм на доверието“ конкурсът постави фокус върху стратегическата роля на PR професията в ерата на изкуствения интелект, данните и автоматизацията – там, където технологиите ускоряват комуникациите, но доверието остава най-ценният капитал в отношенията между организации, медии и общности.

BAPRA Bright Awards 2026 събра 186 кандидатури в 19 категории, които бяха оценени от международно жури от утвърдени експерти в PR, комуникациите, корпоративната репутация и стратегическото лидерство. Председател на журито тази година бе Масимо Морикони, президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR., и който връчи специалната категория „Кампания на годината“.

„В свят на ускорени комуникации, алгоритми и постоянни технологични промени PR остава професията, която изгражда доверие, създава смисъл и устойчиви отношения. Победителите в BAPRA Bright Awards 2026 са вдъхновяващ пример за силата на PR като стратегическа функция – там, където ясната позиция, човешката експертиза и отговорността работят заедно с технологиите, за да създават дългосрочна стойност за бизнеса и за обществото. Поздравявам всички отличени за техния професионализъм, визия и принос към бъдещето на комуникациите,“ коментира Ива Григорова, председател на БАПРА.

По повод 25-годишнината си БАПРА връчи и Специална награда за студенти, която цели да насърчи и даде видимост на младите таланти в сферата на комуникациите и PR.

