Колко са важни преките чуждестранни инвестиции и как помагат на икономиката? Колко важни са големите чуждестранни компании, които инвестират у нас? Повече по темата ще разкаже Петър Стоилов, изпълнителен директор на NESTLE България, който е гост в студиото на „Ревизия“ по NOVA News.

Преките чуждестранни инвестиции създават стабилни, дългосрочни връзки между икономиките, фабриките, технологиите, ноухау и интеграцията в глобалните вериги. При тези инвестиции се внася свеж, чист капитал, без да се създава държавен дълг. Те създават работни места, които започват да получават заплати и захранват още бизнеси. Преките чуждестранни инвестиции са трансфер на технологии, знания и производителност.

Компанията NESTLE България е в страната ни над 30 години, но за първи път представя доклад за икономическото въздействие на компанията върху цялостната икономика. Според Стоилов компанията тази година започва своята Христова възраст от първоначалните инвестиции в страната ни.

„В компанията ни имаме 4 основни роли, които сме нарекли добродетели. Първата е да сме грижовни и отговорни като работодател на над 1000 служители в компанията. Втората роля е на стратегически инвеститор в българската икономика. На трето място е успешния бизнес, а на четвърто е социалното лице на компанията. Оказва се, че компанията успява да генерира 0.3% от брутния вътрешен продукт на държавата за 2024 година“, сподели пред водещия Йордан Бързаков гостът.

Изпълнителният директор разказва, че веригата from field to shelf – тоест от земеделската земя и производството до рафтовото пространство, където продуктът очаква своя купувач, е изключително дълга. Това е причината мултипликаторът да стигне до 7.

Според доклада 348 милиона евро е добавена стойност за българската икономика. Как се генерира тази пряка добавена стойност?

„Компанията NESTLE България е на българския пазар над 32 години и преките ни производствени инвестиции за този период от време, надвишават над половин милиард лева или четвърт милиард евро. Това са средства, които помагат за драстично увеличение на производствените мощности. Днес фабриката ни произвежда огромен обем стока, която в 98% се реализира извън страната. Отива за експорт към трети страни или свързани компании, което означава гарантирана печалба“, разяснява Петър Стоилов.

Как се управляват над 1200 служители и как се задържат те в кампанията?

„Над 10% от служителите ни са от самото начало на компанията. Аз самият съм от 26 години в компанията и през този период от време, броят на служителите е бил константен или над хиляда. До всеки служител или работник на NESTLE България има още 8, които са ангажирани по веригата на стойността в този процес. Служителите се задържат с възможности за кариерно развитие, с активно лидерство, конкурентни финансови пакети“, разкрива изпълнителният директор.

Стоилов разказва, че за дългия период, в който компанията е на българския пазар, не е спирала да инвестира, дори и по време на пандемията. През 2020 година получават отличието „Инвеститор на годината“ от Българската агенция по инвестициите. Според маркет бизнес стратегията им за периода 2026-2030 амбициите им са да удвоят обема на производството си и да дублират бизнеса в страната за предстоящите 5 години. Това са бизнес намеренията им и искат да са добър пример, в който доброто да се брои.

Според изпълнителния директор кризите в световен мащаб не са от днес. Отчита периода на пандемията през 2020 година, следва криза на доставки, започналата война между Русия и Украйна, а днес всички сме свидетели на военни конфликти в Близкия изток. През всички тези трудни години, компанията NESTLE България устоява и прави успешен бизнес, като продължава да инвестира и да търси решения. Когато компанията има цел и посока и всички екипи са в единомислие, винаги се намира успешен модел на управление.

Повече за социалните кампании на NESTLE България

Миналата година компанията отбелязва 20 години от кампанията „Живей активно“. Тя промотира активния начин на живот, физическата активност, която помага за физическото и ментално здраве. „NESTLE за по-здрави деца“ цели да развие навиците, свързани със здравословното хранене. Последната инициатива е свързана със залесяване на горски масиви, пострадали от природни бедствия. За три години компанията е залесила над 200 декара горски масиви.

Редактор: Райна Аврамова