Младият писател и създател на съдържание Станислав Койчев, познат като Стан, е победителят в категория „Културен инфлуенсър“ за тази година на Фондация „Стоян Камбарев“ .Тази победа автоматично му носи и номинация за най-чакания и престижен приз за млади творци в България - Наградата за Полет в Изкуството, носеща името на култовия театрален режисьор. Стан е мултидисциплинарна личност и успява да превърне дигиталното пространство в сцена за вдъхновение, доказвайки, че влиянието в социалните мрежи може да носи истинска културна и образователна стойност.

Роденият в Пловдив Станислав Койчев извървява впечатляващ път - от възпитаник на Националната търговска гимназия до академичния списък на декана в City University of Seattle, където завършва мениджмънт с едни от най-високите резултати. Въпреки успеха в цифрите, Стан избира да се изправи пред най-големия си страх – социалната фобия. През 2013 г. той създава своя „малка сцена“ в YouTube, която днес достига до стотици хиляди последователи.

Стан е автор на трилогията от романи „Невидим“ (2017), „Измамен“ (2018) и „Изгубен“ (2020), която се превърна в абсолютен феномен сред тийнейджърите и оглави класациите за най-продавани заглавия в страната. Неговият принос към литературата е отличен с три награди „Бисерче вълшебно“.Книгите му се отличават със силни емоционални послания, социална чувствителност и герои, в които много млади хора откриват себе си. В момента авторът работи върху четвърта част, която ще пренесе историята напред във времето и ще я разкаже от нова перспектива. Сред значимите му постижения са и образователните проекти. Създава „Органайзерът“ – практичен помощник за ученици, както и детската книга „Невероятният свят с експерименти на Петьо Филията“,

През 2017 г. Стан озвучава главния герой Джийн в българския дублаж на „Емоджи: Филмът“ на Sony Pictures, което отключва и актьорските му мечти.

„За мен изкуството винаги е било начин да се изразя. Начин да „пусна на свобода“ всяка лудост, идея или чувство, които се раждат в мен и които усещам, че трябва да излязат навън. То е моята форма на дишане. Смисъл има всеки път, когато ТИ си промяната. Понякога промяната е голяма, понякога е нещо дребно - една усмивка, една сълза, една емоция, която си предизвикал у някого. Но тя е истинският смисъл да го правиш“, споделя Стан.

Извън светлините на прожекторите, Станислав Койчев е отдаден на значими социални теми. Като посланик на UNICEF, той активно подкрепя борбата срещу насилието в училище – дълбоко лична кауза, продиктувана от собствения му опит. В личен план той намира покой в рифовата акваристика, грижейки се за деликатна екосистема от корали и тропически риби.

Днес Стан гледа към следващото голямо предизвикателство – киното. Заедно със своята половинка Стефи, той посещава мастър класове по актьорско майсторство и заедно с нея, активно развиват видео подкаста „Шантавата двойка“.

Нека си припомним и останалите четирима победители в различните области на изкуството през 2026 година и съответно номинирани за Наградата за Полет в Изкуството „Стоян Камбарев“. Те са : Гринго- Богдан Григоров - „Актьорско Майсторство“, Лилияна Александрова - „Визуално изкуство“, Виктор Теодосиев – „Музика“и Анастасия Стоева – „Мултиталант“.

Един от тях ще грабне прекрасната бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро. Но най-важното е, че и петимата изключителни млади творци ще получат сериозна подкрепа за осъществяването на конкретни техни арт-проекти и ще станат част от семейството на Фондация „Стоян Камбарев“, която дава криле и сбъдва мечтите на младите и талантливите. А кой ще спечели „Наградата за Полет в Изкуството“, определя жури, в което влизат членовете на Фондацията начело с Председателя на УС актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.

