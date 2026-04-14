-
-
-
-
-
-
На 20 април фондацията традиционно ще отличи млади и талантливи творци, като им дава кураж да продължат по пътя на изкуството
На 20 април предстои раздаването на поредните награди на Фондация „Стоян Камбарев“. Организацията предизвиква младите кинотворци с нещо смело и различно – отличие за кино 355. Трима избрани кинорежисьора трябва да заснемат 5-минутен игрален филм, но само за 5 дни. От тази идея се ражда и името на наградата – 355. Младите филммейкъри имат пълна творческа свобода на тема, стил и жанр. Има само едно условие – филмите да са с неочакван край.
9-членно впечатляващо, международно жури гласува от всички краища на света и избра трима финалисти, които се отличиха с висока мотивация, оригинални идеи и силна страст за кино. Председател на журито и тази година е Ник Валелонга – носител на 2 награди „Оскар“ и 2 „Златни глобуса“ за филма си „Зелената книга“.
Деси Тенекеджиева е на снимачната площадка на филма „Големият град“. Според режисьора Васил Христов това е история, по която са работили много артисти и това са хора, търсещи и жадуващи големия успех.
Другият проект е „Прасеборци“ на режисьорката Лина Павлова, който е абсурдна семейна драма, с елементи на комедия. Късометражната лента изследва семейните взаимоотношения и е втори филм на режисьорката с актрисата Касиел Ноа Ашер.
Третата локация, която продуцентката Деси Тенекеджиева посещава, е на снимачната площадка на „Втори куплет“ на Кристиан Георгиев. Според него „понякога перфекционизма остава на определено място в живота, но винаги е хубаво да се гони съвършенството в работата“.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни