На 24 май в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на новите клипове на Deep Purple, Muse, Steel Panther и Evergrey.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Myrath и ще бъде припомнено какви истории разказаха Orden Ogan за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Bring Me the Horizon и репортаж от испанския фестивал “Barcelona Rock”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Operation: Mindcrime, ще видят как Yungblud прави кавър на Black Sabbath, класическата песен ще бъде нa Savatage, в “Exotic“ ще бъдат представени Lucy, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Motley Crue в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Xandria, Die Toten Hosen, Goo Goo Dolls, Jonny Hawkins & Nathan James, Cutthroat, Dishonored и Dartagnan също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 24 май, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 29 май от 00:30 ч. по DIEMA.

За повече информация може да последвате “Фрактура“ във Facebook.

Редактор: Боряна Димитрова