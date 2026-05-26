Tози вторник ще си припомним как шеф Манчев се отзовава на зов за помощ от управителите на семейно заведение в археологически парк „Тополница“. Не пропускайте да видите дали кулинарният експерт ще се справи с хаоса и какво ще доведе управителката до ръба на нервна криза в епизода тази вечер на „Кошмари в кухнята“ – от 21.00 ч. по NOVA.

Семейството на Магдалена и Иван остава без работа и решава да наеме и управлява ресторант в родното си село Чавдар в живописната Златишко-Пирдопска котловина. Въпреки липсата на опит двамата запретват ръкави и се заемат с осъществяването на детската мечта на Магдалена. Завладяващата гледка в подножието на Стара планина пълни очите и буди апетита на посетителите. Но дали добрата локация и база са достатъчни предпоставки за успешен бизнес?

След подробна „инспекция“ и дегустация на някои блюда от менюто, шеф Манчев установява липса на голяма част от предлаганите ястия и грешки при изпълнението на рецептите. Налага се спешно да сложи престилката и да влезе в кухнята, където е шокиран от видяното и от продуктите, които се използват за ястията.

Какво ще провокира управителката да избухне пред камерите? Ще успее ли шеф Манчев да овладее ситуацията и да помогне на ресторант „Шатрата“ - вижте тази вторник от 21.00 ч. само по NOVA.

