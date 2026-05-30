Тоби Магуайър, Кирстен Дънст и Джеймс Франко се завръщат в добре познатите си роли в отличения с „Оскар” фантастичен екшън „Спайдърмен 2” тази неделя вечер от 22.00 ч. по NOVA. Втората част от култовата поредица за супергероя отново е режисирана от Сам Рейми, а новите моменти в историята и разчупването на сюжета са дело на сценариста Алвин Сарджънт.

В „Спайдърмен 2” вече са изминали са две години, откакто кроткият Питър Паркър се е разделил с дългогодишната си любима Мери Джейн Уотсън и е решил да поеме по новия си път на супергерои. Питър трябва да се изправи срещу нови предизвикателства, докато се опитва да живее със своята дарба и проклятие, като балансира между двете си самоличности – на неуловим супергерой и обикновен студент. Хората, на които Питър държи най-много, са в опасност заради сблъсъка му с могъщия злодей д-р Октопус (Алфред Молина), наричан още „Док Ок”. Отношенията на Питър с най-добрия му приятел Хари Осбърн също не вървят добре заради нарастващото желание на младежа да отмъсти на Спайдърмен, който според него е виновен за смъртта на баща му.

Питър трябва да се научи да живее със съдбата и призванието си на супергерой, за да спре диаболичния маниак, но междувременно копнежът му по Мери Джейн се усилва и той не знае как да изрази любовта си. А Мери Джейн се е заела с актьорска кариера и в живота й има нов мъж.

Дали Питър ще успее да се справи с новия злодей и ще успее ли да спечели отново любимото момиче?

