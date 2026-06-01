Уменията на „SOS Разтребители“ са подложени на тежки изпитания в новите епизоди на риалити формата от понеделник до сряда в 20:00 ч. по NOVA. Екипът ще се сблъска с две коренно различни истории, които ще ги докоснат емоционално, но и ще ги накарат да се замислят имат ли достатъчно сили и време, за да се справят.

„SOS Разтребители“ облагородяват отношенията си и специално място

В понеделник водещият Даниел Бачорски ще се озове във вилна зона Шамака до пернишкото село Расник, за да се срещне с Димитър. Младият мъж се е прибрал от Виена и мечтае да възроди лятната къща на дядо си, където е прекарал детството си и има незабравими спомени. След загубата на дядото вилата остава без стопани за повече пет години, така че Димитър се оказва изправен пред изключително тежка задача и се свързва за помощ с „SOS Разтребители“. Ще попречат ли препълненият с вехтории двор и опасно тесните стълби на ентусиазма на екипа да се справи със задачата в срок?

Доброто сърце на млада жена, здравен медиатор, ще отведе „разтребителите“ в Павликени във вторник, но случаят ще се окаже невероятно тежък и ще продължи в епизода в сряда. Поканени да помогнат на човек, който рискува да остане на улицата, ако домът му не бъде разчистен, членовете на супер екипа ще се изправят пред истинска крепост от боклук. Оказва се, че всички стаи са пълни почти до тавана с метали и вехтории. Собственикът години наред е събирал желязо и е обитавал само една стая на втория етаж, до която е стигал посредством стълба. Какво условие ще постави Даниел Бачорски, за да се заемат хората му с работата? Как „разтребителите“ ще си пробият път в боклука? Възможно ли е сметище да откаже да приема отпадъци и ще бъде ли времето на тяхна страна?

Не пропускайте да видите в новите епизоди на „SOS Разтребители“ от понеделник до сряда в 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.

Редактор: Боряна Димитрова