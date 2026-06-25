Предаването SMART FACE вече има своя първи голям победител, спечелил впечатляващата сума от 10 хиляди евро. Късметлийският епизод беше заснет в Стара Загора. Репортерът Георги Манев ни среща с лъчезарната дама, която успя да премине успешно през всички кръгове на играта и да стигне до голямата награда.

Името й е Михаела Ботева от Стара Загора и работи в голяма технологична, софтуерна, българска компания, която е разположена в Стара Загора. Тя спечели голямата сума от 10 хиляди евро от предаването SMART FACE.



„Просто беше един слънчев петък и решихме с моята майка и с детенцето ми да се разходим по центъра. Тогава се натъкнахме на снимачния екип“, разказва победителката. „Честно да кажа, може би първите пет минути бяха най-страшни. Оттам насетне вече стана забавно, готино и хубаво“, допълва тя.



„През цялото време аз просто се забавлявах и не мислех за печалбата. Може би това е рецептата“, споделя младата жена.



„Определено, както казват хората, „не съди по опаковката“, но на мен така ми се случи, че трябваше да съдя и ето – мисля, че правилно съм отсъдила. В интерес на истината, за периода на снимките, понеже носих през цялото време часовник, който ми броеше крачките – бях навъртяла около 10 000 крачки“, признава Михаела.







„Цитиридис - много е готин!“ – категорична е Михаела.



„За момента не съм решила, но немалка сума от тях съм планирала да ги инвестирам в моето дете. Като родител за мен е важно да не мисля само за днес, ами да мисля и за бъдещето. Така че бих казала – главно бих ги инвестирала в детето и също така много бих искала да се насладим на една чудесна семейна ваканция някъде“, споделя плановете си тя.



„Бих казала, че изживяването е страхотно! Изживяването е от този тип събития, които се случват веднъж... надявам се и повече, но предимно се случват веднъж в живота. И моят съвет е просто – впускайте се в предизвикателствата“, призовава спечелилата голямата награда.



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Редактор: Райна Аврамова