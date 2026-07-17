Пловдив се готви за едно от най-мащабните музикални събития в своята история. В рамките на два последователни уикенда градът ще бъде домакин на фестивалите PhillGood и Hills of Rock, които се очаква да привлекат близо 20 хиляди меломани пред гигантските сцени край гребната база. Музикалният маратон започва от днес. Медиен партньор на фестивалите е NOVA телевизия. Още подробности в аванс ще разберем сега от Благой Бекриев.

Над 12 хиляди международни туристи от 11 държави се очаква да пристигнат в Пловдив, превръщайки града в една от най-оживените музикални дестинации на Балканите. Музикалният рок маратон започва още тази вечер.

„Три сцени пълни с живот с невероятни артисти. Първото издание на PhillGood обещава да бъде може би един от най-добрите фестивали, които са правени някога в България. Още тази вечер започваме с The Cure, разбира се, които само преди два дни бяха в Атина и направиха едно невероятно шоу. Изключително съм щастлив, че можем да ги доведем и да дойдат тук в България, в град Пловдив. а след тях, разбира се, ще видим на една от по-малките сцени група Class, което за мен е изключително вълнуващо и вярвам, че техните фенове и почитатели в България също много ще харесат тяхното изпълнение след The Cure. Gorillaz е може би една от черешките на тортите в тазгодишните ни всички събития, фестивали, концерти, които правим. Moby, който веднъж вече е идвал в България също ще дойде в неделя при нас“, разказва изп. директор на „Fest Team“ и организатор на фестивалите Стефан Еленков.

„Очакваме над 20 хиляди посетители на ден, които да дойдат в нашия град, да се разходят из Пловдив, да посетят фестивалната зона на Гребна база“, допълва изп. директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев.

Двата фестивала се превърнаха в сериозен туристически и икономически стимул за целия регион.

„Интересно е, че чужденците, които идват в България, когато прегледах статистиките са от Япония до Мексико. Практически идват хора от цял свят. Може би само от Африка не видях държави и посетители. Да, 35% от посетителите на този фестивал ще дойдат от чужбина и това е един повод за гордост“, каза Стефан Еленков.

Над 15 хиляди легла в хотелите в Пловдив и околните населени места са резервирани. Свободни места почти няма, което е невиждан досега рекорд, твърдят от туристическия бранш.

„Чужденците както знаем са организирани. Те си правят резервации много по-рано. При нас хотелът се запълни поне 8 месеца преди самия фестивал. В момента много трудно се намират места в града, доколкото знам дори Асеновград и Пазарджик са почти пълни, но това е защото страхотни звезди ще идват и хората просто нямат търпение да ги видят и да ги чуят“, споделя Мариела Балчева, зам.-пред. на Сдружението на хотелиерите в Пловдив.

Въпреки рекордния интерес, хотелиерите уверяват, че няма драстично увеличение на цените

„Не, няма завишение. Цените са абсолютно нормални в рамките на между 100 и 250 евро в зависимост от категорията на хотела и вида на стаята“, пояснява Балчева.

„Хората идват заради музиката, но остават и заради атмосферата на града. Те ще могат да се разходят из Стария град, по най-дългата пешеходна зона в България, да посетят квартал “Капана“ и да се насладят на местната кухня. Голяма част от ресторантите също вече са резервирани“, разкрива Еленков.

„Ще опитат най-вкусните домати на Балканите и не само, това е на първо място. Всички се впечатляват от вкуса на българския домат, местните сортове, които отглеждаме. Имаме страхотен зелен пипер, имаме страхотни меса от регионални ферми, близко до Пловдив и ще завършим с прекрасни десерти. Цените през последната година и половина или година по-конкретно са сигурност са с една идея по-високи, но това е вследствие на общата инфлация, която е в държавата“, включва се Райчо Марков, който е собственик на ресторант в кв. „Капана“.

Организаторите отчитат интерес от държави, които рядко присъстват сред основните туристически пазари за България. Билети вече са закупени от фенове от Исландия, Мексико, Бразилия и Казахстан, а най-многобройни ще бъдат гостите от съседните балкански страни.

„35 % от продажбите на билети са от международни гости и международна публика. Това се случва за първи път. Това е изненадващо и за нас, и за организаторите. Световноизвестните групи и добре подреденият лайнъп, реално подредбата на цялата програма привлича толкова хиляди меломани от всички точки на света, да може всеки да намери частица за себе си от фестивалната програма“, дава повече детайли Кирил Велчев.

„Ние сме много щастливи и искаме този фестивал и такива фестивали да се случват много повече, защото нашата цел е Пловдив да стане разпознаваема дестинация не само в Европа, но и в целия свят. Изключително много хора да разберат какво прекрасно място е и да се връщат не само заради фестивалите, но и просто да посетят града“, обобщава Мариела Балчева.

Ако прогнозите се оправдаят, юли 2026, ще остане в историята на Пловдив като месеца с нов рекорд в местния туризъм.

„Дебютното издание на PhillGood е като три фестивала в едно. Толкова богата и разнообразна е програмата, че посетителите ще могат да преживеят три фестивала в едно. Основната сцена ще е кралството на алтернативната музика с The Cure, Moby и Gorillaz. Не съм вярвала, че The Cure ще са в България. Имаме сцена PhillRave посветена на електронната музика и още имаме сцена на изненадите PhillCool, на която ще има от най-добрите български банди, до електроника, брас секция и разнообразна музика. Тя ще открие с една от най-любимите ми български банди ALI и закриваме с легендарната група Клас. Освен, че ще закрият тази сцена феновете им ще имат възможност да се срещнат с музикантите“, разказва повече за фестивала PhillGood, който започва днес Деница Славова, мениджър „Комуникации“ и на двата фестивала.

„След 13-годишно прекъсване се появяваме отново на сцена и се постарахме, за да направим едно добре изглеждащо шоу. Надяваме се феновете да го харесат и запомнят този концерт“, сподели за „Здравей, България“ Иван Градинаров, китарист на група Клас.

Деница Славова разказва, че за фестивалите са предвидени 20 гейта, но интересното е, че за фестивала PhillGood всеки четвърти човек е дошъл от чужбина. Това е предизвикателство за организаторите, но и за Пловдив като домакин на събитието.

NOVA е медиен партньор на рок фестивалите PhillGood и Hills of Rock.

Редактор: Райна Аврамова