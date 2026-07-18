Градът е домакин и на официалното афтърпарти на турнето Coca-Cola The Voice. Тази вечер площад „Тройката“ ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители и хиляди фенове. Репортерът на NOVA Цеца Алексова включваме от музикален Бургас.

Активностите, част от най-голямото събитие на лятото – с много изненади и награди ще започнат в 17.00 ч. тук, на площад Тройката. В 18.00 ч. е предвидено началото на концерта на Coca-Cola The Voice Турнето 2026. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Torino & Pashata, Атанас Колев, TITA, Алекс Колев, Tino, FYRE и I.N.I.

„Тази година слоганът на турнето е Hype the Vibe защото събираме всички млади хора, които се вълнуват за любимите си български изпълнители, които се качват на нашата сцена. Днес в Бургас ще се случи четвъртият ни концерт и нямаме търпение заедно да сбъднем тази морска магия“, сподели Мари- Никол.

След Бургас обиколката продължава в Севлиево - на 4 септември. За първи път големият финал ще бъде в Пловдив - на 11 септември

Редактор: Райна Аврамова