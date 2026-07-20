„Авангард“ спечели гласовете на зрителите в осмата седмица от кампанията „Великият понеделник“. В оспорваната надпревара лентата на Станли Тонг се наложи над „Вчера си е за вчера“ и ще бъде излъчен тази вечер от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Танг Хуангтинг ръководи тайна агенция за сигурност, известна като „Авангард“, която осигурява защита на VIP клиенти. В това число попада и магната Цин Гуоли, чиито сделки с търговия на оръжия са го превърнали в мишена на отряд от наемни убийци, известен като „Арктическите вълци“. Членовете на екипа на „Авангард“ предотвратяват опит за убийство на Цин в Лондон, но не успяват да избегнат отвличането на дъщеря му, природозащитничката Фареда, заедно с члена на екипа на „Авангард“ – Лей Женю.

Оттук нататък мисията се превръща в надпревара с времето, която повежда Танг и хората му от африканската савана до небостъргачите на Дубай. Ще успее ли „Авангард“ да ги измъкне навреме?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg/. На 27 юли, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в деветата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от всички участници ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, които ще потопят своя притежател в кристално чист звук и ще го потопят в любимите му филми.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова