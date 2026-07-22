В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Лора Хамбергер от Правец.

Лора започна играта си с кутия номер 24, която още с първата оферта на Банкера замени за номер 5. Скоро след това стана ясно, че в кутия 24 се е криела сумата от 10 000 €, но най-големите печалби все още бяха в играта и тя се надяваше да е взела някоя от тях с новия си избор. Лора отказа следващите оферти от 1300 €, 1000 € и 500 €, но постепенно отстрани и останалите високи суми. Така на финала в последните две кутии останаха 300 € и 1000 €. Тя отказа нова възможност за смяна и остана с кутия номер 5, която ѝ донесе 1000 €. Въпреки пропуснатия шанс в началото, Лора успя да запази по-добрата сума до края и си тръгна от „Сделка или не“ с усмивка и 1000 € печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова