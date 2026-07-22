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Гледайте екшън-фантастиката на режисьора Травис Найт в събота от 20.00 ч.
Калифорния, 1987 г. Опитвайки се да избяга от тези, които искат да го заловят и изучават, Бъмбълби намира убежище насред автоморгата на малко крайбрежно градче. Чарли Уотсън (Хейли Стейнфелд) е тийнейджърка на прага на пълнолетието и в търсене на своето мястото в огромния свят.
Именно тя открива белязания от битки робот и се заема с ремонта му. За нейна изненада се оказва, че това не е обикновен VW Beetle. Докато десептиконите преследват оцелелите автоботи с помощта на тайна организация, водена от агент Бърнс (Джон Сина), Бъмбълби и Чарли трябва да се обединят, за да защитят света.
Не пропускайте екшън-фантастиката на режисьора Травис Найт в събота от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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