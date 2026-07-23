В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Ивелина Василева от Ловеч.

Ивелина излезе за своята игра с кутия номер 22. Тя отказа първата оферта на Банкера от 2200 €, а след това прие предложение за смяна и замени кутия 22 за номер 17. Последваха оферти от 1000 € и 1200 €, които тя отхвърли, но при следващото предложение от 1000 € реши да приеме сигурната сума. В неразкритите кутии все още имаше 15 000 €, които останаха в последните три, заедно с чаша и 0,10 €. Малко преди края, Ивелина отново направи смяна и размени кутия 17 за номер 8, оставяйки двете кутии за финала. В едната се криеше чашата, а в другата 15 000 €. Накрая стана ясно, че с кутия 8 тя е взела голямата сума, но вече беше приела офертата на Банкера. Въпреки че пропусна по-голямата печалба, Ивелина завърши участието си в „Сделка или не“ с разумен избор и с печалба от 1000 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова