По-малко от две седмици преди американските санкции срещу Лукойл и Роснефт да влязат в сила, властта се опитва да договори с администрацията на Доналд Тръмп отстъпки за българския пазар. Управляващите вече обмислят възможността държавата да купи рафинерията, а опозицията критикува бързите промени в правомощията на "особения управител".

Нека да припомним какво направи България през последните седмици относно собствеността на Лукойл в България. По предложение на управляващите парламентът прие за евентуална сделка да е нужно одобрението на ДАНС.

След американските санкции - министерството на енергетиката и на правосъдието започнаха преговори за отсрочка или изключение за страната ни, а вчера парламентът промени правомощията на особения управител, с които той да може да продава активите на компанията у нас. За момента тази длъжност остава на хартия, без да е ясно кой може да заеме поста. Всичко това може доведе до временно изключение от санкциите, които влизат в сила на 21 ноември, затова управляващите обсъждат и дългосрочно решение

След бурните политически страсти в парламента около санкциите за Лукойл, основна цел за управляващите е рафинерията да не спре работа след 21 ноември. Това е наложило и извънредните промени в правомощията на особения управител, приети на две четения за няколко часа.

Проф. Светослав Малинов: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до предсрочни избори



„Единственият начин ни е да получим лиценз, рафинерията да продължи да работи е да има особен управител и да се докаже пред американците, че средства не отиват в Москва от работата на тази рафинерия”, каза Драгомир Стойнев от БСП.

Назначаването на особен управител би могло да даде временно изключение от американските санкции, заради това управляващите обсъждат и дългосрочни решения: „Може да има и такава хипотеза: Държавата отново да закупи, а не да национализира, не да открадне, а да закупи активите, чрез БЕХ така че държавата да си върне собствеността на рафинерията", отбеляза Стойнев.



Част от опозицията не приема този подход: „Да си упражняват меринджейските способности върху най-голямата рафинерия на Балканите и от тях да зависи дали ще има гориво на бензиностанциите и гориво за самолетите, не мисля, че е добра идея”, отвърна Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

А вицепрезидентът Илияна Йотова поиска сигурност на доставките, от които зависи целия регион: „Най- важно е рафинерията да бъде запазена. Структуроопределяща, хиляди хора работят вътре. Единственото, което ме смути е начинът, по който го приеха. Много бързо, рекордно, за 30 секунди. Аз недоумявам защо беше нужна тази спешност”.