Бурна радост избухна в Босна и Херцеговина, след като страната се класира за Световното първенство по футбол. Емоциите бяха подсилени и от победата над Италия с 4:1 след изпълнение на дузпи. Босненските футболни фенове изразиха бурно радостта си по улиците на Зeница, където се игра мачът.

Квалификацията сложи край на 12-годишното чакане за Босна и Херцеговина да се завърне на най-големия футболен турнир. Още по-голямо обаче е разочарованието за италианците, които не успяват да се класират на трети пореден Мондиал.

Редактор: Станимира Шикова